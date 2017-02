Samsung breidt Gear VR uit met controller

Samsung heeft op het Mobile World Congres in Barcelona een nieuwe versie van haar virtual reality bril Gear VR onthuld. Deze komt voor het eerst met een controller waarmee gebruikers de bril met één hand kunnen bedienen. De Gear VR bril is grotendeels identiek aan de versie die eind vorig jaar werd uitgebracht samen met de Galaxy S7 smartphone.

Maar de echte nieuwigheid is natuurlijk de controller. Deze is uitgerust met een touchpad om navigatie door menu's eenvoudiger te maken. Daarnaast zijn er een menuknop, volumeknoppen, een terugknop en een zogeheten ' trigger' op de achterkant om in virtual reality voorwerpen op te pikken.

Goed nieuws trouwens voor de klanten die al een Gear VR bril kochten: de bril wordt in samenwerking met Oculus gemaakt en volgens dat bedrijf zijn er momenteel al meer dan zeventig games in ontwikkeling voor de nieuwe controller. Ook bevestigde het bedrijf dat de controller met oudere versies van de Gear VR werkt en dat deze voor 40 euro ook los verkocht zal worden in winkels. Hoeveel de nieuwe Gear VR zelf gaat kosten is nog niet duidelijk, maar het totaalplaatje (nieuwe bril en controller) komt op 130 euro. De nieuwe bril ondersteunt nu zowel een aansluiting via microusb als usb type c en is in België waarschijnlijk verkrijgbaar vanaf ten vroegste juni.