Samsung lanceert Galaxy Tab S3

De Androidfans kregen geen overaanbod aan tablets de laatste jaren. Tussen de grote merken ging het vooral tussen de Pixel C van Google zelf en de Nvidia Shield K1 die vooral gericht is op gamers. Samsung heeft nu met de zopas in Barcelona voorgestelde Galaxy Tab S3 een tablet voor zowel gaming, entertainment als professioneel gebruik.

De Galaxy Tab S3 volgt de S2 op, maar fysiek lijkt de S3 met zijn metalen randen en glas langs beide kanten meer op een grotere versie van de de Galaxy Note S7 smartphone. De fysieke home button van de S2 blijft. De Tab S3 heeft een apart verkrijgbaar toetsenbord voor wie hem als notebook wil gebruiken, maar een pen voor het touchscreen is wel meegeleverd.

Ook de camera-setup lijkt op die van de Galaxy S7: een Sony IMX260 van 13 megapixels aan de achterkant en een eigen Samsunglens van 5 megapixels aan de voorkant.

De Tab S3 komt met Samsung Flow. Deze technologie zorgt voor meer veiligheid en een vereenvoudigd identificatieproces voor desktops of laptops. Wachtwoorden hoeven niet meer; Samsung Flow kan met vingerafdrukverificatie op je gsm ook de computer unlocken. Synchronisatie van bestanden werkt automatisch na de verificatie. Bluetooth en nfc zijn wel een vereiste voor beide apparaten.

HDR

Na de race om zoveel mogelijk pixels in een smartphonescherm te stoppen, shift de trend nu naar hdr, oftewel High Dynamic Range. De Galaxy Tab S3 is uitgerust met hdr; een stukje technologie dat diepere niveau's van zwart biedt. Het kleurengamma dat bestreken wordt is ook veel rijker dan een doornsee ips- en zeker tn-display. Onder het hdr-scherm vinden we een Snapdragon 820 Quad Core processor als motor in combinatie met 4 gigabyte aan ram en 32 aan intern romgeheugen. Via het microsd-slot kun je de opslagcapaciteit uitbreiden met een geheugenkaartje tot 256 gigabyte. De batterij heeft een capaciteit van 6000 mAh wat redelijk ruimbemeten oogt

De Galaxy Tab S3 is begin april in België te koop vanaf 679 euro.