Sony verkoopt bijna één miljoen VR-brillen in vier maanden tijd

De verkoop van de Playstation VR loopt beter dan Sony zelf verwacht had. Het Japanse technologiebedrijf had aanvankelijk twijfels over hoe snel het grote publiek Virtual Reality zou omarmen, maar zag haar eigen product sinds de lancering in oktober vorig jaar bijna één miljoen keer over de toonbank gaan. Sony verwacht die mijlpaal te halen voor april.

De Oculus Rift en HTC Vive - de grootste concurrenten in de markt van de High-end, dure VR-brillen - (beiden voor de PC) maakten sinds de lancering van hun producten zelf geen verkoopscijfers bekend. Superdataresearch, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in de game-industrie, schat echter dat zij samen goed waren voor 663.000 VR-brillen. De HTC Vive ligt met haar 420.000 verkochte VR headsets ruim voor op de 243.000 van de Oculus Rift. Bij de Vive en Oculus betaal je wel 900 en 600 euro voor enkel de bril, terwijl de goedkopere Playstation VR in Europa al voor 400 euro te verkrijgen is.

De prijs, hardware benodigdheden en beschikbare content zijn voor alle VR-producten de grootste uitdagingen. Sony lijkt in de beste positie te zitten om virtual reality naar het grote publiek te brengen.Via haar Playstation 4 die in januari 53 miljoen keer verkocht werd heeft ze een een grotere markt voor haar VR-bril dan wie ook. Zeker meer dan HTC en Oculus voor PC, waar potentiële klanten zelf moeten instaan voor voldoende krachtige hardware om hun VR-bril aan te drijven. Die hardware heeft ook een bijkomend hoog prijskaartje.