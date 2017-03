Spotify telt 50 miljoen betalende abonnees

De sterke groei is al langer bezig, vorig jaar klom het op een half jaar van 30 miljoen betalende gebruikers naar 40 miljoen en nu haalt de Zweedse streamingdienst een extra 10 miljoen binnen op ongeveer 6 maanden tijd. Het aantal betalende abonnementen is nu even groot als de 50 miljoen gratis gebruikers die Spotify sinds zijn lancering in 2008 verzamelde.

Dichtste concurrent in de muziekstreaming is Apple met 20 miljoen betalende abonnees voor Apple Music. Desondanks betekent dit niet dat Apple Music niet aanslaat, de streamingdienst is uiteindelijk nog maar een jaar en 7 maanden oud. Beide diensten lijken meer dan ooit op elkaar afgestemd qua aanbod. Zowel Apple Music als Spotify Premium hebben speciale abonnementen voor studenten en families voor exact dezelfde prijzen naast de 10 euro per maand voor het normale, individuele abonnement.

De aankondiging van Spotify komt vlak na geruchten dat de Zweedse muziekstreamer muziek in High Fidelity (HiFi) zou gaan aanbieden . Verschillende Spotify gebruikers kregen uitnodigingen voor de nieuwe functionaliteit maar Spotify wil zelf nog niets bevestigen.

De hoge cijfers zijn voor Spotify geen overbodige luxe. Halverwege vorig jaar leende het nog een miljard van privé investeerders om te spenderen aan marketing en overeenkomsten met platenmaatschappijen.