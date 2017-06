1,1 miljoen euro voor start-up die u laat solliciteren bij chatbots

Conversational recruitment: dat is waar sympl op inzet. Om bedrijven en werkzoekenden te matchen op weg naar een vaste job maakt de start-up gebruik van chatbots, sms en video; oftewel de technologie die mensen vandaag het vaakst gebruiken om te communiceren.

Sympl werd opgericht eind 2015 en maakt deel uit van incubator Start it @KBC. Het KBC Start it Fund is de hoofdinvesteerder in de nieuwe kapitaalronde van de start-up: in totaal haalt sympl 1,1 miljoen euro op. Ook het Ark Angels Activator Fund, imec, business angels van BAN Vlaanderen als Jan Verbeke (ex-CEO van AE) en Christiaan Thoma en de oprichters investeren mee.

Sympl zal het opgehaalde kapitaal investeren in een uitbreiding van het team en in het versterken van de conversationele interface met artificiële intelligentie en taalherkenning. Sollicitanten beantwoorden via een chatbot een unieke vragenlijst, waarbij de vragen zich telkens aanpassen aan hun antwoorden. Data-analyse zorgt voor verdere verfijning van het profiel. In een volgende ronde leggen ze een video-interview af, een simulatie van een écht jobinterview, maar dan één dat sollicitanten 24/7 kunnen afleggen. Zo krijgen de werkgevers, naast het CV, meteen een zicht op de motivatie en drive van sollicitanten. De 'nieuwe' aanwervingsprocedure laat ook heel wat administratieve rompslomp verdwijnen. Het online en mobiel aanwervingstraject zou ook tot vier keer minder lang duren dan een traditionele sollicitatie.

Verder wil sympl de komende maanden nog meer kmo's matchen met gedreven marketing-, sales- en business support-medewerkers (management assistant, administratief medewerker, etc...). "De juiste medewerker vinden, vraagt heel wat tijd en energie van bedrijfsleiders. Zeker bij kmo's die niet over een eigen hr-afdeling beschikken", zegt Steven Pyck, co-founder van sympl.

Ook voor werkzoekenden zitten er voordelen in het vernieuwde solliciatieproject, besluit Pyck. Dankzij de video-interviews kijken werkgevers veel sneller naar hun persoonlijkheid en voorbij het traditionele cv.