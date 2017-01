10 weetjes over investeringen in Belgische start-ups

Vorig jaar kregen startende technologiebedrijven in ons land 295 miljoen euro toegestopt van durfkapitalisten. Dat blijkt uit het 2016 European Scale Up Report. In totaal telde professor Omar Mohout (Antwerp Management School, Sirris) 62 deals met minstens 750.000 euro. Omar Mohout houdt al jaren de investeringscijfers bij van Europese starters en doorgroeiende technologiebedrijven: de zogeheten scale-ups. Voor ons lijst hij de belangrijkste conclusies op voor onze lokale markt.

In aantal deals doet België het uitstekend; positie #6 in Europa is indrukwekkend. Het gemiddelde bedrag dat onze scale-ups ophaalden is laag (4.4 miljoen euro) waardoor we uit de top-10 vallen voor opgehaalde kapitaal (positie 11 met 295 miljoen euro). FinTech en HealthTech zijn de meest gefinancierde sectoren in België net zoals in de rest van Europa. België zit in de kopgroep van meest b2b-georiënteerde ecosystemen. Een Belgische tech startup moet opgericht zijn in 2011 om een series A op te halen. Ze moeten dus vijf jaar overleven/groeien voordat durfkapitalisten interesse hebben. Belgische scale-ups die kapitaal ophaalden zijn actief in marktplaats-modellen (Menu Next Door, Virteo...), hardware (Sihto, Indigo Diabetes,...), artificiële intelligentie (Ontoforce, Trendminer, Swanest,...) en IoT (Smappee, Viloc, Rombit...). Onze kennisinstellingen doen het goed met 13 spin-offs die geld ophaalden. Ze komen van imec, KULeuven, UGent, VITO en UA. iStart imec staat in de kopgroep van accelerators. Ook Leansquare, IdeaLabs, Startit @KBC, Incubaid, Eggsplore en ING FinTech Village dragen bij. De buitenlandse acceleratoren waar Belgische scale-ups aan deelnamen zijn beide in Frankrijk: TheFamily en Le Tremplin. Corporate investeringen in Belgische scale-ups komen van Bpost, Proximus, Orange, Telenet, Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC, ING, Terra Drone, KPN, Robert Bosch & Beijing Jetsen Technology. 57% van de investeringen in Belgische scale-ups zijn volledig privé. 15% komt van de overheid en 28% is een combinatie van de beiden. Dit is in lijn met andere Europese landen. PMV is de meest actieve investeerder in scale-ups. Daarna komen Michel Akkermans en Fortino.