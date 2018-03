3 miljoen euro voor Waalse startup die vast internet via 4G levert

De drie miljoen zal dienen voor de internationale groei en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Binnenkort wordt het bedrijf ook in Vlaanderen actief.

Tessares bestaat sinds 2015 als spin-off van de UCL en telt vandaag 28 mensen die werken vanuit Louvain-La-Neuve. Het bedrijf werkt al lange tijd samen met Proximus, maar partnert intussen ook met het Nederlandse KPN en het Litouwse Telia.

De opzet is even simpel als geniaal: In landelijke gebieden waar het vaste netwerk van Proximus minder hoge snelheden haalt, zet Tessares het 4G-signaal om naar een vaste internetverbinding om zo, in combinatie met de echte DSL-lijn, in de woonkamer binnen te komen.

Volgens Tessares kan het zo tot 15 Mbps winnen. Dat lijkt weinig ten opzichte van de 100-200 Mbps die je vandaag in theorie kan bestellen. Maar het bedrijf mikt dan ook expliciet op woningen waar het internetsignaal hooguit een paar Mbps haalt.

Vandaag bedient het bedrijf al zo'n 15.000 gezinnen in drie landen. In ons land is Tessares vooral actief in Wallonië. Proximus liet enkele maanden geleden al ontvallen dat het in 2018 de technologie van Tessares wil aanbieden. Het bedrijf bevestigt dat nu en zegt dat het vanaf april zijn diensten nationaal zal aanbieden.