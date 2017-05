Antwerpen opent StartupVillage

Met onlang nog de tweede editie van de Antwerp Startup Fair wil Antwerpen zich nadrukkelijk positioneren als stad met een hart voor het start-upwereldje. Het sluitstuk van die charmeoperatie werd woensdag voorgesteld met de ingebruikname van de StartupVillage aan de Lange Gasthuisstraat. Zes start-ups die na een strenge selectie als meest beloftevol naar voor kwamen, vinden er maximum drie jaar huisvesting. "Het moet voor hen een thuishaven worden om te groeien en te internationaliseren", zegt De Wever. "Want met netwerktechnologie en glasvezelkabels alleen kom je er niet als stad, je moet ook creatieve ondernemers met lef en nieuwe ideeën ondersteunen. Door hen StartupVillage te bieden willen we een magneet zijn voor digitale en technologische innovatie."

De zes geselecteerde start-ups zijn Playpass, Datylon, POM, Senso2Me, SurveyAnyPlace en EyeSee. Ze krijgen gezelschap van de accelerator Netwerk Ondernemen dat met contacten over heel Europa ondersteuning biedt aan scale-ups. "Met de steun die we hen geven, kunnen deze ondernemingen tijd winnen in hun groeifase", stelde Jürgen Ingels (B-Hive), voorzitter van het selectiecomité. "Door hen een structuur te geven waarin ze toegang hebben tot de juiste adviezen , technologie en beslissingsnemers kunnen ze sneller stappen zetten in hun groei. De uitbouw van zo'n servicestructuur als StartupVillage biedt is de basis van een echt scale-upsysteem."