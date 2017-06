Antwerpse start-up ontwikkelt alarmsysteem dat bejaarden monitort

Ook als je langzamerhand hulpbehoevend wordt, en met fysieke of mentale beperkingen begint te kampen, woon je liefst zo lang mogelijk nog zelfstandig. Een klein oogje in het zeil kan dan helpen om iedereen gemoedsrust te geven: jij en je kinderen of anderen rondom je. "Een noodknop die je met een noodcentrale in contact brengt is dan één ding, maar nogal rudimentair", zegt gedelegeerd bestuurder Alain Van Buyten van Senso2Me. Hij ontwikkelde met een uitgebreid team Vital, een product dat zowel thuis als in een woonzorgcentrum alarm slaat bij problemen.

Op zoek naar patronen

Vital bestaat uit een netwerk van draadloze sensoren die de dagelijkse routine van een bejaarde registreren, en een zorgnetwerk rond hem of haar contacteert bij onregelmatigheden. "Wat dat is stel je zelf in", zegt Van Buyten: "we meten real-time licht, geluid en beweging, en in dat contextuele samenspel gaan we dan op zoek naar patronen. Als we dan bijvoorbeeld merken dat iemand plots al twee uur in de badkamer zit, dan kan het systeem alarm slaan als je dat zo instelt. Dat gebeurt natuurlijk met respect voor de privacy van de bejaarde: we houden geen data bij die te persoonlijk is."

Rond de bejaarde die van Vital gebruik maakt wordt een zorgnetwerk van mensen aangelegd, waarin één iemand de hoofdverantwoordelijke is. Eenieder binnen dat netwerk kan reageren als een alarm op zijn smartphone afgaat -- even bellen met vader of moeder, even langsgaan -- en kort en snel feedback geven aan de overige personen in het netwerk.

Ook voor zorgverleners

Naast Vital Aan Huis is er ook Vital Op Het Werk. In woonzorgcentra of serviceflats worden de sensoren immers ook geïntegreerd, en uitgebreid met een zorgknop voor de medewerkers. Deze trackers houden niet alleen bij hoeveel tijd elke klant dagelijks nodig heeft van de zorgverleners, het stelt de zorgverlener ook in staat om snel assistentie te vragen en meteen zijn locatie mee te geven. "In tijden waarin de zorgsector almaar meer in het teken van efficiëntie en kostenbesparing staat, kan dit onschatbare informatie opleveren om de werking en het welzijn voor de bewoners te optimaliseren."

Drie patenten

Om zeker te zijn dat Vital onhackbaar is, en veilig met alle gegevens omgaat, werd de toepassing volledig zelf door Senso2Me ontwikkeld. "Sensoren, firmware, front- en backend van de app,.. En alles wordt ook in Vlaanderen gemaakt", somt Van Buyten op. "Dat daar drie patenten op zijn toegekend, toont maar aan dat we innoverend bezig zijn. We deden dit ook volledig met eigen kapitaal, dat de vijf partners samenbrachten, goed voor zo'n 415.000 euro. Van VLAIO kregen we afgelopen zomer ook onderzoekssteun om onder andere een luister/spreekfunctie toe te voegen aan onze oplossing."

Veel interesse van zorgorganisaties

Van Buyten onderscheidt een aantal mogelijke categorieën klanten. Om te beginnen zorgorganisaties. "Het Zorgbedrijf Antwerpen is meteen mee aan boord gestapt", vertelt hij. "Zij kochten vorig jaar meer dan duizend zorgsets aan, die ze in hun woonzorgcentra plaatsen, service flats en individueel verhuren aan ouderen al dan niet met ondersteuning van een eigen zorgcentrale en 24/7 zorgsteunpunt die een interventie binnen de vijftien minuten mogelijk maakt. Ook de ander zorgorganisaties in dit land en buitenland kennen ons al, en tonen interesse.

Daarnaast zijn ook de noodcentrales, zoals Mutas in Brussel die onze alarmen nu ook al beheren, en de verzekeringssector mogelijke afnemers. Gezien de eenvoud van installatie en gebruik willen we verkoop via een webshop in de toekomst zeker opzetten om zo de internationale groei te stimuleren.

De ambitie reikt ver, en Senso2me lonkt met Vital al richting buitenland. "Het product is perfect schaalbaar en werkt al overal in Europa en Amerika, dus dat moet lukken. Daarvoor zijn we op zoek naar partners in specifieke landen die kennis hebben of de toegang tot de markt kunnen vergemakkelijken om mee in het verhaal te stappen. Dat kan als distributeur, maar ook als Corporate Venture."