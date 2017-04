Belgisch bedrijf gaat chocolade 3D-printen

Aan het hoofd van de onderneming staat Gaëtan Richard, doctor in de chemie en kok. De chocoladefiguren worden laag per laag geprint, met elk een dikte van 0,2 millimeter. Via deze techniek is het mogelijk allerlei driedimensionale vormen te creëren.

Het bedrijf werkt samen met het 'Smart Gastronomy Lab', dat onderzoek doet naar het gebruik van technologie in de voeding- en drankensector. De duur van het printproces kan variëren van tien minuten tot drie uur. Nadien is de chocolade direct klaar voor consumptie. Onlangs printte het bedrijf nog chocolade bierflesjes voor de nabijgelegen brouwerij Bertinchamps. Het is ook mogelijk logo's, foto's of tekst te laten graveren in macarons of chocolade. Daarvoor maakt men gebruik van lasers.

Donkere chocolade is het populairst maar melkchocolade en witte chocolade zijn ook beschikbaar. Prijzen lopen sterk uiteen afhankelijk van de vorm, grootte en de soort chocolade.