Belgische app voor bouwwerven haalt 5 miljoen op

De kapitaalronde van 5 miljoen euro wordt geleid door Fortino Capital (Duco Sickinghe ) en bestaande investeerders, waaronder Inventures, Matexi en Showpad-medeoprichters Pieterjan Bouten, Louis Jonckheere en Peter Minne.

AproPLAN is een app die pen en papier op bouwwerven overbodig wil maken voor aannemers, ingenieurs, architecten en klanten. Met tablets en smartphones wordt voor die bouwprofessionals één gezamenlijke, betrouwbare omgeving gecreëerd. Bouwprojecten bespreken, registreren en rapporteren wordt dankzij de app veel eenvoudiger. De ambitie is met andere woorden om de historisch logge sector van de bouwtechnologie naar het digitale tijdperk te tillen.

De AproPLAN-software werd in 2012 op poten gezet om op die manier ook komaf te maken met onverwachte kosten en vertragingen die helaas zo kenmerkend zijn voor de bouwsector. Met het verse geld wil de start-up nu de marketing- en salesinspanningen opvoeren en daarnaast ook extra functionaliteit toevoegen om de gebruikservaring op de werf te verbeteren. "AproPLAN brengt in de bouwsector eenzelfde revolutie teweeg als Salesforce dat voor de sales heeft gedaan", stelt ceo Thomas Goubau. "Salesforce creëerde het 360 gradenbeeld van de klant. Wij geven alle partijen op de bouwwerf een 360 gradenbeeld van alle projectinformatie over de werf."

In België werd de technologie van AproPLAN al gebruikt voor de bouw van bijvoorbeeld het shoppingcenter Docks Bruxsel en het Gateway-gebouw. Maar ook vooraanstaande namen uit de bouwsector, zoals BAM, Besix en CFE zijn klant.