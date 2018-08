Belgische start-up wil narcose vervangen door virtual reality

Om te beginnen: waarom zouden we medicatie en narcose moeten proberen te vermijden? Diane Jooris, oprichter van Oncomfort legt het duidelijk uit: "na een ingreep onder narcose duurt het langer om te recupereren, en moet je vaak ook nog veel medicatie slikken, die ook de nodige bijwerkingen met zich meebrengen. Er is dus wel degelijk voordeel aan als je dat probeert te vermijden."

Jooris kreeg het idee toen ze haar zus, een pijnpatiënte, begeleidde. "Als psychologe kende ik klinische hypnose, en ik merkte dat die technieken haar hielpen bij haar therapie. Daar besefte ik dat in die benadering een oplossing lag om mensen beter, of anders met pijn te leren omgaan. Natuurlijk kun je moeilijk naast elk ziekenhuisbed, of in elke operatiekamer een therapeut zetten, dus ik moest een manier vinden om de hypnose op een andere manier bereikbaar te maken."

Enter Virtual Reality. Oncomfort ontwikkelde een manier om met eigen software en bestaande hardware een patiënt in een andere wereld te brengen, weg van de pijn. Men snijdt dus in je, zonder verdoving, maar toch voel je het niet? "Precies", knikt Jooris, "al kan er nog wel lokale of regionale verdoving bij komen kijken, maar dat is al een hele vermindering van wat er anders aan anesthesie wordt gebruikt. De patiënt ziet voor zijn ogen een film die hem of haar in een andere wereld brengen, waardoor hij gaat relaxeren. Een voice-over begeleidt hem door het proces. We hebben ons product ondertussen in negen talen beschikbaar, want het werkt natuurlijk het best als je het in je moedertaal ervaart."

De hardware verkoopt Oncomfort aan aankoopprijs. "Daar zit ons business model niet", zegt Jooris. "Dat ligt bij de software die we via een licensing model verkopen, en bij de bijhorende diensten. Zo is er niet alleen een technical support desk, maar ook een clinical desk, waar je met medische vragen rond het product terecht kunt."

Testprojecten in België en Frankrijk

Eind vorig jaar werd Oncomfort commerciëel gelanceerd, en werden vooral in Frankrijk en België testprojecten opgezet in medische centra als Maria Middelares in Gent. Nu wordt ingezet op verdere groei. "Daarbij geldt voor ons dat onze klanten onze beste verkopers zijn", zegt Jooris. "Dokters die Oncomfort gebruiken vertellen er over aan collega's, en dat zet die weer aan om ons te contacteren."

Liggen de ambities op mondiaal vlak? "Op termijn natuurlijk, maar nadat we even een kantoor in de Verenigde Staten hadden, zijn we dan toch maar teruggekeerd naar België. We willen nu eerst een stevige voet aan de grond krijgen in een aantal Europese landen, maar ooit willen we zeker terug naar Amerika."

Jooris richtte Oncomfort op met eigen middelen, en haalde daarna al snel 1 miljoen euro bij vrienden, familie en bekenden. "Nu willen we in september een nieuwe kapitaalronde afsluiten, maar voor venture capital is het nog te vroeg. Dat zien we eerder in 2019 gebeuren."