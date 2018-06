Boekhoudapplicatie Skwarel haalt 1 miljoen euro op

Skwarel is een webapplicatie die de communicatie tussen boekhouders en hun cliënten digitaliseert. De bedoeling is dat boekhouders op die manier gemakkelijker en beter advies kunnen geven aan hun klanten. Skwarel is gegroeid vanuit het boekhoudprogramma Comptaline, dat in 2012 werd gecreëerd. Maar het is pas sinds 2015 dat het project voluit traktie kreeg. "Vandaag hebben we vier ontwikkelaars die aan de applicatie werken terwijl ik in het begin het project op mijn eentje ontwikkelde", zegt oprichter en CEO Philippe Denis.

Het extra kapitaal dat Skwarel ophaalt, komt van Belfius (lening), Innoviris (subsidie), de bestaande aandeelhouders (Brustart) en medeoprichters, business angels en ook Securex (200.000 euro). Meer dan de helft van het kapitaal is in handen van de oprichters Philippe Denis en Patrice Schellekens. Securex en Brustart vertegenwoordigen samen nu iets minder dan 20% van het totale kapitaal.

Uitbreiden richting Vlaanderen

Met het opgehaalde kapitaal wil Skwarel de functionaliteiten van zijn software uitbouwen, de compatibiliteit met andere boekhoudsoftware uitbouwen, en ook werk maken van een verdere expansie - zeker richting Vlaanderen. Skwarel was al compatibel met Winbooks en Bob, die samen 70% van de Franstalige en Luxemburgse markt in handen hebben, ofwel 3.500 boekhouders. Skwarel telt zelf een honderdtal Franstalige boekhoudkantoren als klant, waarmee het zo'n 500 boekhouders en meer dan 3.000 ondernemingen bereikt. "Onze oplossing is nu ook compatibel met Expert/M en binnenkort met Exact Online waardoor we toegang krijgen tot een deel van de Vlaamse markt. Expert/M ent Exact Online hebben een aandeel van 40% in de 3.000 erkende Vlaamse boekhouders", aldus Philippe Denis.

Dat Securex in het bedrijf stapt, past in hun strategie om meer diensten aan te kunnen bieden aan de boekhoudpartners. Securex en Skwarel huizen overigens in hetzelfde gebouw, en mede-oprichter Patrice Schellekens heeft nog voor Securex gewerkt. "Skwarel is een kleine, flexibele onderneming met een oplossing die voor is op wat de grote softwarebedrijven aanbieden. Wij verwachten dat Skwarel een groot deel van de markt van de boekhoudkantoren kan veroveren", aldus Reynald Jacobs, Deputy CEO van de groep Securex.