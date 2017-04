Bouw zelf je wearable met Byteflies

Het potentieel van de wearablesmarkt is groot. Dat zagen ook Bytefliesoprichters Hans De Clercq en Hans Danneels, samen goed voor vijftien jaren technische en commerciële ervaring wat betreft health wearables. En zo vonden ze ook het pijnpunt dat een gat in de markt bleek. "Je kunt wel een idee hebben voor een wearable, maar een proof of concept ontwikkelen is toch andere koek", zegt Danneels, "laat staan als je tot een market viable of zelfs een schaalbaar product wil komen. Daar hebben wij over zitten nadenken, en we vonden een oplossing die daar een mouw aan past."

De slimme jongens van Byteflies ontwikkelden een fast prototypingplatform waarop alle bouwblokken voor een wearable functioneren. "Sensor devices, cloud infrastructuur, signal processing en data-analyse, en zelfs de tools om klinisch te valideren, het werkt allemaal samen op een plug & playmanier, en je combineert het zoals jij nodig hebt. Als Lego? Absoluut. Je beslist wat je wil meten en welke sensoren je nodig hebt, de software die doet wat jij wil, en user interface voor de patiënt. En zo kun je snel een proof of concept bouwen om te zien of je idee voor een wearable werkt, en je het verder moet uitwerken."

Byteflies richt zich uitsluitend op de health wearables. "We hebben ons platform specifiek daarvoor ontwikkeld, en dat lijkt ons meer dan genoeg. Er komen ook erg specifieke dingen bij kijken, zoals de klinische validatie van gegevens die we net daarom ook hebben ingebouwd."

Voorlopig werkt Byteflies rechtstreeks met zijn klanten in een Hardware-as-a-Servicemodel. "Voor een grote privépartner - die we niet kunnen noemen - hebben we een wearable solution gemaakt, en we zijn ook betrokken in een publiek-private samenwerking met UCB en KU Leuven die werkt aan een wearable rond epilepsie", zegt Danneels. Eind dit jaar komt een eerste kit met bouwblokken en sensoren op de markt, zodat het bedrijf sneller zal kunnen schalen. Voor de data-analyse en cloudservices zullen de klanten dan maandelijks betalen voor het gebruik.

In eerste instantie heeft Bytefllies zichzelf gebootstrapt, na een eerste persoonlijke investering van de founders van om en bij de 100.000 euro. "Nu willen we snel schalen", zegt Danneels. "Zo hebben we al een Amerikaans dochterbedrijf in Berkeley in Californië. Om verder te groeien hebben we een investeringsdeal afgesloten met een groep Amerikaanse en Belgische angel investors rond Showpad en In The Pocket , die nog eens 550.000 euro in ons bedrijf zal steken. Daarmee halen we niet alleen de nodige middelen in huis, maar ook de expertise om ons bedrijf naar de volgende stap te leiden", besluit Danneels.