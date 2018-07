Brusselaar beveiligt uw bestanden met blockchain

Réginald de Wasseige zag het met eigen ogen toen hij actief was bij het Brusselse investeringsfonds Cobepa: hoe lastig het is om een pdf te beveiligen opdat er niets meer aan gewijzigd kan worden. En dus volgde hij een snelcursus coderen bij Le Wagon, en ontwikkelde hij een aanpak om het anders aan te pakken.

Die moet ervoor zorgen dat je niet altijd meer langs een notaris moet om de echtheid van een document te valideren. 'Natuurlijk', zegt hij, 'voor de aankoop van een huis zul je voorlopig nog altijd bij hen terecht moeten, maar er zijn veel contracten tussen bedrijven die ook een extra beveiliging nodig hebben. Ik pluk nu een voorbeeld uit de lucht want ze zijn geen klant bij ons, maar grote baggerbedrijven als De Nul of DEME moeten regelmatige grote tenders die miljoenen waard zijn indienen. Dan wil je ook niet dat er nog aan die teksten wordt gesleuteld. Daarvoor is Binderz dus een oplossing.'

Ethereum

Binderz werkt met de Ethereum-blockchaintechnologie, en zorgt ervoor dat een pdf of word-document snel en eenvoudig versleuteld raakt. 'Voorlopig is dat nog via onze website, maar we hebben de ambitie om te zorgen dat het systeem op termjin in de workflow van een bedrijf kan geïntegreerd worden, zodat je niet meer via een externe website moet gaan', zegt Wasseige. 'Wij vragen een kleine fee per geconverteerd document, meer is niet nodig.'

Een demo is klaar en uitgebreid getest, nu is Binderz klaar voor een commerciële rollout. 'Die willen we rustig aanpakken', zegt Wasseige, 'en dus zoeken we nu eerst en vooral een paar early adopters die het systeem willen uittesten in hun bedrijfsflow. Daarvoor hebben we ook een deal afgesloten met E&Y, die Binderz aan hun klanten zal voorstellen. We willen vooral op dit soort samenwerkingen inzetten om te groeien, en klanten te vinden.'

Eerste kapitaal

Na een initiële start met bescheiden middelen uit eigen portefeuille, heeft Binderz nu zijn eerste kapitaal opgehaald. 'Een privé-investeerder heeft 15.000 euro veil gehad om de demo te helpen ontwikkelen en nu de eerste commerciële stappen te zetten. Daarmee moeten we het voorlopig even kunnen uitzingen. Er zijn al kandidaten om meer te investeren, maar ik wil eerst validatie bij een tweetal klanten voor we verder kijken naar bijkomend kapitaal.'