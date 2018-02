Brusselse start-up werkt aan de virtuele paskamer

Vaak vragen we voor deze rubriek welk probleem een start-up wil oplossen, zelden is dat zo acuut als dit. Want de vele retourzendingen bij online aankopen zorgen wel degelijk voor hoofdbrekens bij de verkopers. "Volgens Zalando kan het aantal teruggezonden kledingstukken in bepaalde Europese regio's zelfs oplopen tot vijftig procent van de aankopen", zegt Cédric Cauderlier van Treedy's.

"In Amerika vonden onderzoekers dan weer dat 23% van de online gekochte kleding wordt teruggestuurd naar de leveranciers; 64% daarvan omwille van onjuiste maten. Dat zorgt voor een kost die van 6 tot 12 dollar per bestelling kan lopen, goed voor 642,6 miljard dollar op jaarbasis, terwijl slechts 48% van de geretourneerde goederen vervolgens tegen de volle prijs kan worden doorverkocht."

Virtueel passen met 3D-avatar

Tijd dus dat de online consument met zekerheid kledij in de juiste maat kan kopen. Hoe? Daar heeft Threedy's een oplossing voor. De Brusselse start-up is al sinds 2015 gespecialiseerd in 3D-scanning, en ontwikkelde nu een procedé waarmee in geen tijd een 3D-avatar van iemand kan gemaakt worden. Op die manier moet het mogelijk worden om klanten kleren ook virtueel te laten passen, zodat ook online aankopen meteen juist zitten.

De technologie? Een uiterst nauwkeurige 3D-scanner, die in staat is om driedimensionale menselijke modellen tot in het kleinste detail te reproduceren. "We hebben er al een aantal modellen van verkocht aan de onderzoeksafdelingen van grote confectiemerken, zodat zij nu kunnen uitzoeken hoe ze hun kledij daarop kunnen passen, en hoe ze de maten moeten doen overeenkomen," zegt Cauderlier. "We werken nu aan nieuwe modellen van de scanner die in winkels en shopping mall. Ze zien er uit als een pashokje, en leveren je binnen enkele seconden een 3D-avatar waarmee je online kunt shoppen."

Verschillende mode-en e-commercereuzen, waaronder Zalando, hebben hun eerste exemplaar al besteld en Treedy's werkt ook samen met andere toonaangevende internationale spelers en universitaire onderzoekscentra om nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen. "In België heeft de VUB twee onderzoekers voor drie jaar aan dit project toegewezen", vertelt Cauderlier. "Goed voor een beurs van 1 miljoen euro."

Business model?

Treedy's draait al even break-even dankzij die eerste deals, maar Cauderlier ziet geen brood in het louter verkopen van scanners. "Het scannen zelf bieden we sowieso gratis aan de klant aan. Liever willen we naar een business model evolueren waarbij we een percentage nemen op elke verkoop die met behulp van zo'n virtueel model gebeurt. Gezien de besparing die gebeurt als er niets teruggestuurd moet worden, lijkt ons dat het interessantste."

Treedy's werd in 2015 opgericht door David Francotte en Stephan Sturges, die met eigen geld de start maakten. "Later hebben we 220.000 euro opgehaald bij de klassieke friends, family and fools, nu zijn we met de hulp van bemiddelaar Navagne een nieuwe kapitaalronde aan het voorbereiden waarmee we 2 à 3 miljoen euro willen ophalen. Dat vinden we graag bij een investeerder die ook kennis van zaken heeft om ons verder te helpen ontwikkelen", zegt Cauderlier.