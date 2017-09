Cargocopter doet drones verder vliegen

Drones: de technologie is enorm boeiend, maar ze staat nog niet helemaal op punt. Dat zegt Bart Theys van Cargocopter. "Ruwweg heb je twee soorten: de multicopters die met de hulp van een aantal propellers als een helikopter kunnen opstijgen en landen, en de fixed-wingdrones die er wat uitzien als kleine vliegtuigjes en propellers enkel gebruiken als aandrijving om vooruit te komen. Elk heeft zijn voor-en-nadelen. De eerste soort is erg wendbaar en handig in het gebruik maar vliegt niet erg ver, de andere heeft een groter bereik maar moet altijd geholpen worden om op te stijgen. Zo'n toestel heeft bovendien een landingsbaan nodig, en bij dat buiklanden kan altijd schade ontstaan."

En toch heeft de dronetechnologie veel potentieel. Wat als drones vanop afstand bestuurd vrachtjes over lange afstand konden verzenden? Theys en enkele andere ingenieurs van de KU Leuven gingen de uitdaging aan, en ontwikkelden een drone die de voordelen van beide soorten combineert. "Concreet hebben we een drone ontwikkeld die net als een multicopter propellers gebruikt om verticaal op te stijgen en te landen. Eens in de lucht kantelt hij echter in een hoek van 90 graden, om op een vleugel verder te gaan vliegen. De propellers worden daarbij gebruikt om de drone vooruit te stuwen."

Licenties of toch maar toestellen verkopen?

Verschillende prototypes zijn gebouwd en getest, elk wat verder evoluerend op basis van nieuwe inzichten. Nu vermarkting lonkt is het alleen nog de vraag hoe het team dat moet aanpakken. Theys houdt alle opties open. "Sowieso is het de bedoeling om Cargocopter nu uit te bouwen tot een spin-off van de KU Leuven. Waarschijnlijk zullen we ons op termijn ook vestigen in de Drone Port in Sint-Truiden, waar we nu al geregeld testen. Eén piste is om met deze technologie drones op maat van andere bedrijven te gaan bouwen, specifiek voor toepassingen die zij er in zien. Een ander is om met droneproducenten in zee te gaan, en hen de technologie via licenties aan de man te brengen, waarbij wij als R&D-afdeling functioneren. De markt van de drones is sowieso nog zeer jong en onzeker, dus het lijkt ons weinig verstandig om alles op één toepassing te zetten, waar dan misschien geen markt voor blijkt."

Voorlopig lijkt van dat laatste echter geen sprake. "We hebben gemerkt dat de beste manier om onze technologie te verkopen is om veel demonstraties doen", klinkt het. "De beelden daarvan worden druk gedeeld nadien, en zo komen potentiele partners vanzelf bij ons. We werken al voor enkele bedrijven en ook in de hulpverlening zie ik veel mogelijkheden: zo zou het erg handig zijn als elke brandweerkazerne zijn eigen drone had die bij melding van een brand meteen zou vertrekken. Op die manier hebben ze tegen dat ze ter plaatse zijn al luchtbeelden ter beschikking om de situatie beter in te schatten."

Cargocopter kreeg tot nu toe zijn financiering van de universiteit zelf, maar het ontving ook steun van de Vlaamse overheid en de Europese Unie. Extern kapitaal zoeken, sluit Theys niet uit, maar daar is geen haast bij. "Als we met iemand in zee gaan, dan zal het zijn omdat die naast geld extra kennis en ervaring kan inbrengen", zegt hij. "Mensen genoeg die willen investeren, maar zolang dat er niet bij komt is het voor ons niet interessant."