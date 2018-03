Contract.fit haalt de informatie uit de lettersoep

Er zijn firma's waar het nog een ernstig deel van de workload uitmaakt: ingestuurde documenten openen, en de informatie daaruit overtikken. "Tijdrovend en monotoon werk dat niemand voor zijn plezier doet", zo beseft ook Bertrand Anckaert die samen met Pol Brouckaert Contract.fit oprichtte. Samen ontwikkelden ze een tool waarmee documenten automatisch uitgelezen worden en de informatie naar een intern systeem gekopieerd wordt.

Hoe dat gebeurt? Met inzet van de modernste technieken als machine learning en natural language processing. Het eerste moet de software in staat stellen om de data te lokaliseren in de lettersoep die via OCR uit de documenten wordt gehaald, het tweede moet helpen om de informatie ook te interpreteren en op de juiste manier te exporteren. "Op die manier kunnen eenvoudige cognitieve taken van mensen worden overgenomen zodat ze zich kunnen focussen op de taken die echt waarde toevoegen", klinkt het.

Contract.fit werkt als SaaS-oplossing, en wordt verkocht via een maandelijkse abonnementsformule. "Daarmee kun je onze API integreren in je eigen software-oplossingen", zegt Anckaert. "Bovenop betaal je dan een minimale kost per verwerkt document.

De Oost-Vlaamse start-up lanceerde een eerste toepassing half 2016 op een prijsvergelijkingssite voor energieleveranciers, en breidde zijn klantenportfolio sindsdien gestaag uit. "Zo vind je onze tool ondertussen ook op de site van een energieleverancier en ook bij Vanbreda Risk & Benefits gebruiken ze contract.fit", zegt Anckaert. "We verkopen momenteel vooral B2B via ons eigen netwerk. Eigenlijk is het momenteel zonder veel salesinspanning al heel vlot verlopen."

Het is de bedoeling dat contract.fit beschikbaar wordt als plug-and-play oplossing, maar daarvoor is verdere ontwikkeling van het product nog nodig, beseft Anckaert. "Op dit moment is altijd nog een interventie van onze ontwikkelaars nodig om de tool aan te passen voor integratie. We hopen echter dat we dat binnen de achttien maanden kunnen oplossen."

Anckaert en Brouckaert richtten contract.fit, dat ondertussen ook ondersteuning krijgt van Start it @KBC, op met een initiële investering van 650.000 euro. "De helft daarvan was steun van VLAIO aangevuld met eigen middelen, de andere helft kwam uit het Pamicafonds van Michel Akkermans", aldus Anckaert. "Aangezien we voor dit jaar grote ambities hebben en onze omzet willen verdubbelen, zullen we binnenkort ook op zoek gaan naar een bijkomende 700.000 euro. Dat moet opnieuw smart money zijn, want we willen vooral ook de kennis binnenhalen die nodig is om een SaaS-bedrijf naar het volgende niveau te brengen."