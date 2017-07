Datylon maakt datavisualisatie gemakkelijk

Het begon als bijverschijnsel van een andere start-up. Met Eclipse hadden Erik Laurijssen en zijn partner een marketingplatform bedacht, dat het aardig deed. Dat zijn klanten vragen stelden rond data-visualisatie, had hij echter niet zien aankomen, en daar bleken uiteindelijk ook niet zo gek veel handige tools voor te bestaan. Na de verkoop van zijn bedrijf, sprak het voor zich om die vaststelling beet te pakken en tot een nieuw bedrijf uit te werken, zo vertelt de CEO.

"Als het gaat om datavisualisatie heb je een aantal tools waar data-analysten zo mee aan de slag kunnen", stelt hij, "maar voor de gewone business user is niet veel voorhanden om gegevens netjes weer te geven, en bijvoorbeeld mooie branded charts te maken. En dus ontwikkelden we zelf een oplossing: ons platform Datylon, dat bestaat uit twee delen."

Templates in de cloud

Om te beginnen is er een plug-in voor Adobe Illustrator die designers in staat stelt templates te maken voor datavisualisatie. "Het grote probleem met dat programma is immers dat elke keer je gegevens verandert of nieuwe invoert, je je layout kwijt bent", zo klinkt het. "Door de stylingmogelijkheden van programma's als D3, Highcharts en Plotly binnen te brengen in Illustrator, maken we dat wel mogelijk. Vervolgens kun je templates publiceren in de cloud, zodat elke business users die kan gebruiken. Op die manier komt datavisualisatie binnen handbereik van iedereen, waar bijvoorbeeld banken op dit moment daar een aantal mensen vast in dienst voor hebben."

De Illustratorplug-in is beschikbaar als SaaS-oplossing tegen een maandelijkse fee, gewone business users betalen vijf euro per maand voor het gebruik van de templates. En dat er vraag is naar de oplossing van Datylon bewees de grote aantrekkingskracht. "De eerste versie van het platform, die we in 2015 hebben gelanceerd, trok zonder reclame een vijfhonderdtal gebruikers, waarvan nauwelijks enkele uit België. Het internationaal appeal was dus meteen duidelijk."

Nieuwe versie na de zomer

Een nieuwe versie van Datylon wordt na de zomer gelanceerd, en moet verder surfen op dat élan. "Onze website trekt nog altijd spontaan veel mensen, en door influencers uit de datavisualisatie aan te spreken willen we dan verder bekendheid verwerken. En als dat loopt zetten we in op wat klassieke growth hacks om verdere gebruikers te genereren."

Laurijssen en partner doen het deze keer alleen. "Met Eclipse hebben we indertijd heel het venture capitalverhaal gevolgd, en dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Datylon willen we daarom echt zelf bootstrappen, en tot nu toe loopt dat erg goed. Door enkele customprojecten voor grote klanten te doen zijn we nu al winstgevend, en zijn we kunnen doorgroeien tot een team van twintig mensen. Zo willen we het voorlopig verder laten draaien, maar mocht blijken dat het project bij de herlancering erg hard gaat, dan zullen we begin 2018 wel degelijk terug naar venture capital moeten kijken om verder te kunnen schalen."