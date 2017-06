Deel je favoriete plekjes met Place.Guru

Geotech-applicaties zijn er genoeg, Place.Guru-founder Christiaan Huizer geeft het grif toe. Maar zijn aanpak is toch anders dan die van MapMe.com, MapKit.io, MapChat.nl, MapsMe, CrowdMap.com, MapHub.net en anderen. "Zij vertrekken vanuit een kaart waarop je dan adresjes aanwijst", zegt hij. "Gevolg: als je de kaart verwijdert, ben je de adresjes kwijt. Wil je dezelfde adresjes op een andere kaart aanbrengen, moet je alle gegevens opnieuw ingeven. Wij keren het om. Bij ons maak je de adresjes aan, met alle nodige gegevens, en daarna trek je er een kaart uit met bijvoorbeeld 'De beste wijnbars van Gent'."

Die insteek geeft een grotere flexibiliteit en praktisch gebruik. "Je kan een plek erg gemakkelijk hergebruiken, maar ook delen. Je kan een locatie die iemand anders pinde en omschreef hergebruiken voor je eigen kaart als zijn beschrijving je bevalt, of je maakt je eigen versie. Zo kan een plek verschillende interpretaties krijgen, wat alleen maar rijkdom biedt. Vandaar dat we ook over goeroes praten. Het woord betekent in het Sanskriet 'leraar, gids of meester', en zo is dat ook bij ons: onze goeroe's - de gebruikers dus -- tonen op welke manier een plek voor hen belangrijk is, en maken het zo persoonlijk."

Huizer ziet mogelijkheden genoeg. "Zo zouden we met een gemeentebestuur een kaart kunnen maken waarop inwoners plekken aanduiden waar sluikstorten gebeurt. Een pretpark kan de verwachtte of zelfs actuele wachttijden bij een attractie aangeven."

Klinkt multifunctioneel en handig, en dat is het ook. Place.Guru werkt als een progressieve web-app, die zichzelf aanpast aan het type browser waarmee je werkt. Daar geef je de adresjes in, en creëer je de kaarten die je nodig hebt. Business model? Freemium: gratis voor de kleine gebruiker, maar betalend naargelang je van meer verschillende functies en plug-ins gebruik wil maken. "Vanaf deze zomer willen we onze app promoten bij professionele IT'ers die onze mogelijkheden kunnen gebruiken bij opdrachten voor klanten. We voorzien voor hen tools zodat ze de kaartjes volledig kunnen aanpassen naar presentatie en inhoud. Later willen we dan grote partijen die professioneel met plaatsen en kaarten werken de mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld via een dashboard hun kaarten onder de aandacht te brengen, en de effectiviteit ervan te meten. Onze API zal ook altijd betalend zijn."

Place.Guru is onder de radar al gelanceerd voor het grote publiek en dat leverde spontaan gebruikers op van over heel de wereld. "Plots zie je dat een houtbedrijf uit Noorwegen je applicatie gebruikt", zegt Huizer. "Of dat een kaartje in Noord-Amerika is aangemaakt. Onze ambitie mag dus gerust wereldwijd liggen, als SaaS-platform is het daar helemaal klaar voor. Ik zie het aantal users overigens dag na dag stijgen, puur op basis van mond-aan-mondreclame, zonder dat we al marketinginspanningen deden. Dat is eerder voor dit najaar, wanneer we interessante partijen direct willen benaderen, en Place.Guru met een Wordpress-plugin ook aantrekkelijk willen maken voor iedereen. Betalende plug-ins moeten de meerwaarde voor professionele IT'ers dan ook duidelijk maken."

Huizer ontwikkelde Place.Guru met eigen middelen onder de vleugels van Startit@KBC, en houdt de kaarten ook nu tegen de borst."Ik bekijk eventueel een seed round, maar dat moet niet per sé. Als ik geen investeerders nodig heb, dan is dat des te beter. "