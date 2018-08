Deze Antwerpse start-up wil koppels uit de eenzaamheid sleuren

Koppels, ja. Co-founder Sietse Schelpe is daar resoluut in. "We hebben het gevoel dat er voor alleenstaanden genoeg matching platformen zijn, maar ook koppels kunnen vereenzamen. Je verhuist van de ene plek naar een andere grootstad, waar je niemand meer kent. En vanaf een bepaalde leeftijd gaat integreren ook niet meer zo vlot. Waar leer je nog nieuwe mensen kennen? Met Wetime proberen we daar een antwoord op te bieden."

Wetime is een webplatform waar je je als koppel aanmeldt, om andere, gelijkgezinde stellen te vinden. "Een eerste manier om het te gebruiken is zelf een activiteit organiseren, en anderen daarvoor uitnodigen", zegt Schelpe. "Daarnaast kun je ook op zoek gaan naar een matchend koppel. Je krijgt dan drie maand de tijd om samen met hen een datum te vinden om af te spreken en iets leuks te doen. Dat kan sport zijn, maar ook uit eten gaan; wat je samen leuk vindt, werkt. Achteraf kun je de afspraak, maar niet het andere koppel, dan een beoordeling geven."

Een derde mogelijkheid is om als koppel een vragenlijst in te vullen, en elkaar zo beter te leren kennen. "Zelfs al ben je zeventien jaar samen, dan nog kun je opkijken van wat je partner over bepaalde kwesties antwoordt", klinkt het. "En de data die die vragenlijst genereert helpt ons ook om het matchen beter te maken."

Wecoins

Nauwelijks een maand geleden gelanceerd, vonden de eerste gebruikers hun weg al naar Wetime. "We hebben al zo'n 250 profielen, waarvan acht betalende. Wie zo'n betalend profiel neemt, vergaart iets sneller Wecoins dan de gratis accounts. Je krijgt ze door posts te liken, iets te delen, eigenlijk elke activiteit die je doet op het platform. De coins kun je inruilen tegen kortingen bij partners als Plopsaland, Phantasialand, een saunacomplex, ..."

Dat is ook waar Wetime zijn inkomsten haalt: die partners betalen immers voor hun aanwezigheid op het platform. Met twee salesmensen in West-Vlaanderen wordt er hard gewerkt om meer van dat soort samenwerkingen op poten te zetten. Meer gebruikers hoopt het platform te winnen door visibiliteit bij een ander soort partner te krijgen. "Straks worden we opgenomen in het nieuwe boekje van de Gezinsbond, maar ook ziekenfondsen als CM stappen misschien mee aan boord. Zij zien in ons een speler die mee werkt aan de geestelijke gezondheid van hun leden."

Schelpe richtte Wetime op met de inkomsten van zijn activiteit als online marketing consultant. "Ongeveer een kwart van wat ik verdiende investeerde ik terug in het platform. Dat ik zelf kon ontwikkelen drukte de kosten, maar ik stak er tot nu toe toch een 54.000 euro in. Bedoeling is om dat nu af te bouwen, en hopelijk tegen december zelfbedruipend te worden. We praten ondertussen ook met een drietal business angels over externe investering, maar daarbij zoeken we vooral iemand met de nodige kennis om dit verder te brengen. We zijn immers overtuigd dat Wetime internationaal potentieel heeft, en dan kunnen we iemand gebruiken die weet hoe we dat kunnen benutten."