Drawbotics helpt makelaars en projectontwikkelaars verkopen

Waarom de vastgoedsector? "Omdat die nogal vastgeroest is, terwijl er zoveel innovaties mogelijk zijn", zegt Xavier Claes, cofounder van Drawbotics. Vier jaar geleden stampte hij samen met Quentin Delvigne het bedrijf uit de grond als een marktplaats waar makelaars en projectontwikkelaars allerhande functionaliteiten kunnen kopen om hun vastgoed aantrekkelijk aan de man te brengen. 3D-technologie is daar de basis van. "Zo kan je 3D-beelden van interieurs maken om overtuigend weer te geven hoe een woonst er uit zal zien, en zelfs hele 3D-bezoeken mogelijk maken", klinkt het. "Maar we gaan ook verder. Op Drawbotics.com kan je een website voor je hele project laten ontwikkelen, en in de toekomst willen we ook billboards gaan ontwerpen en digitale marketing begeleiden. Want waar je op dit moment een twaalftal toepassingen kunt kopen, willen we dat dat tegen het eind van dit jaar al rond de dertig ligt."

Winkelmandje

Qua businessmodel werkt dat eenvoudig: Drawbotics biedt de diensten aan, u betaalt naarmate u dingen in uw winkelmandje laadt. "Op die manier heb je net als bij ander online shops een helder zicht op wat iets zal kosten", zegt Claes. Dat het concept aanslaat, mag een understatement heten: "Sinds de lancering van het platform in 2015 zijn we actief geworden in vijftien landen en we hebben nu zo'n duizend klanten. Er staan ondertussen zo'n 75 mensen op de payroll en omdat het product sinds begin dit jaar helemaal market fit is, willen we inzetten op groei."

Daarvoor is dan ook eindelijk extra kapitaal aangetrokken. Want kon de start-up zich de afgelopen jaren netjes bootstrappen, dan vraagt die extra groei toch een investering. "Op zich draaien we al elk jaar minstens break even, dus financieel zijn we gezond", klinkt het, "maar nu we ook naar Noord-Amerika kijken en daar een kantoor willen openen, volstaat dat niet meer. Daarom zijn we in zee gegaan met Jean-Guillaume Zurstrassen en Grégoire de Streel, die begin dit jaar 500.000 euro in ons hebben geïnvesteerd. Het kan zijn dat onze Amerikaanse plannen ons zelfs zullen noodzaken om hierna nog een kapitaalronde te houden, maar dat zien we dan wel."

Growth hacks

Hoe de groei moet bewerkstelligd worden? Wie (nog) niet groot is, moet slim zijn. "We zetten in op growth hacks, die ons onder de aandacht moeten brengen", aldus Claes. "Zo hebben we een aantal sets van bekende televisiereeksen minutieus nagemaakt in onze 3D-tool zodat je ze online kunt bezichtigen. Daarmee hebben we heel wat pers gehaald en vonden ook mensen die ons product nodig hebben de weg naar ons. Zo willen we in de toekomst nog gerichte acties ondernemen die niet te veel kosten maar wel opmerkelijk zijn."