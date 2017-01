Dreams & Creations maakt je start-upidee waar

Dreams & Creations begon als digitaal reclamebureau, maar zag de afgelopen jaren een groter gat in de markt dan dat. Want start-ups, zo weet oprichter Bart Chanet, hebben zo hun problemen op technisch vlak. "Ze hebben geen developpers in hun founding team om hun concept bij te testen, moeten zich zo op het technische richten dat de zakelijke focus verdwijnt,... En zo kwam het idee om hen vanuit onze kennis technische hulp te bieden. We helpen hen om een idee uit te werken naar een prototype, maar durven net zo goed hun idee in vraag stellen tot het helemaal goed zit. We specialiseren ons daarbij in de ontwikkeling van zogenaamde MVP's of 'minimal viable products' voor jonge ondernemingen die een nieuwe markt willen veroveren."

Belangeloos gebeurt dat natuurlijk niet. Als business model hanteert Dreams & Creations een aantal aanpakken. "Vanuit onze werking als reclamebureau zijn we begonnen met een eenvoudig uurtje-factuurtjebenadering: we stellen een offerte op aan uurtarief, en dat is het. Nu geven we ook korting op onze dagprijs in ruil voor equity of revenue share. Dat is een goed model, want zo is er voor ons ook meer drive om die extra mile te gaan voor de klant, want als die het goed doet zien wij ook meer geld."

Chanet heeft zijn idee aan een "organisch" tempo gebootstrapt sinds de oprichting in . "Eerst was ik alleen, toen kwam er iemand bij, dan nog iemand, en zo zijn we ondertussen met een team van zes man. Het is een aanpak die ik ook wil aanraden aan de start-ups waar we mee werken, want soms is het beter om rustig te groeien en pas later extra kapitaal te zoeken. Zelf hebben we door onze manier van werken ook nog steeds geen externe financiering nodig. Onze klanten hebben meestal al een aardige som opgehaald, waardoor we zeker zijn dat we betaald zullen worden. Maar dat wil niet zeggen dat als iemand in ons wil investeren, ik niet wil praten."

Want na een rustige groei de laatste jaren, wil Dreams & Creation zijn activiteiten wel uitbreiden. "Het is niet de bedoeling om héél groot te worden", klinkt het, "want het moet flexibel blijven, zonder middle management lagen die overal tussen gaan zitten. Een groter team dan tien mensen zie ik niet zitten, maar meer projecten zijn welkom. Voorlopig komen onze klanten vooral via mond-aan-mondreclame, vooral dankzij ons werk voor Moovly, maar we proberen nu toch wat meer in de pers te komen ook zodat men van onze service weet."