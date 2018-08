Dynsecu zorgt voor 'onhackbare' beveiliging

'Eigenlijk is die 2-way authenticatie die tegenwoordig gemeengoed is om in te loggen erg kraakbaar geworden', zegt Kris Rottiers van Dynsecu. 'In een tijd waarin cryptowallets almaar belangrijk worden, kan je daar niet op vertrouwen, want in die omgevingen gebeuren veel hackpogingen. Tel daarbij dat iedereen tegenwoordig een hoop paswoorden en login-namen moet onthouden, en de nood aan een gemakkelijker én sterker systeem is hoog.'

Instinctieve wachtwoorden

Rottiers en mede-oprichter Ivan Peeters vonden de oplossing in cognitieve intelligentie. 'Concreet werkt het zo dat we je vragen drie sleutel-evenementen uit je leven te kiezen. Laten we bijvoorbeeld je eerste vakantieliefje Anja nemen, het adres van je eerste kot, of de naam van het konijn uit je jeugd. Daarbij moet je telkens zeven kernwoorden geven die spontaan bij je opkomen als je aan dat vriendinnetje, dat kot of dat dier denkt. Met die gegevens bouwen we een dynamische matrix op die je toelaat in te loggen op een manier waarmee zelfs je vader of moeder, of anderen die je erg goed kennen, niet aan de haal kunnen gaan: elke keer je wil inloggen krijg je een aantal kernwoorden waaruit je datgene moet selecteren dat met je sleutelevenement te maken heeft. En hét voordeel. De plek waar dat cognitieve bij komt kijken: zelfs al ben je dat kernwoord vergeten, omdat het met zo'n sterke herinnering is verbonden, haalt je brein het er toch uit: het herkent het instinctief.'

Dynsecu ziet mogelijkheden voor zijn technologie op drie vlakken. 'Om te beginnen in het Internet of Things, waar databeveiliging erg belangrijk zal zijn', klinkt het bij Rottiers, 'maar ook in de exchange business. Nu vraagt een speler als Western Union tot tien procent van het bedrag om geld over te maken naar de andere kant van de wereld, wij willen dat met onze technologie tot twee procent kunnen drukken. En dan is er nog de wereld van de cryptocoins. Daar willen we ons eerst zelf op het ijs wagen met een eigen muntuitgifte, waarna we onze technologie met licenties willen verkopen aan ontwikkelaars van cryptowallets. Door een kleine fee te nemen op elke transactie, willen ook daar inkomsten genereren.'

Klaar voor de markt

Dat het systeem werkt, moet blijken uit het prototype dat Rottiers en Peeters door een Filipijns ICT-bureau lieten ontwikkelen. Dynsecu is klaar om nu de stap naar de markt te zetten, en daarvoor willen de oprichters extra kapitaal aantrekken. 'Tot nu toe hebben we de kosten erg laag kunnen houden, zodat we met eigen middelen konden werken, maar nu denken we toch zo'n 350.000 euro seedkapitaal nodig te hebben. Daarvoor gaan we in gesprek met bedrijfsleiders van wie we denken dat ze ervaring in de sector hebben. Dat is immers wat we nodig hebben. We mikken daarbij meteen op een buitenlande investering, want laat ons eerlijk zijn: de cryptomarkt is in België nog niet echt ontwikkeld.'