Estate Eleven vult leegstaande winkelpanden in

"Zo'n 2 miljoen vierkante meter winkelpanden staat leeg in België, waarvan de helft in Vlaanderen", citeert zaakvoerder Milana Albakova de cijfers fluks uit het hoofd. Een enorm getal, dat wel degelijk een probleem is. "En toch vinden ondernemers op zoek naar winkelruimte en pand-eigenaars elkaar zo moeilijk. Want het ondernemen is veranderd. Het is niet langer in eerste plaats gericht op de lange termijn als vroeger. Nu wil een winkelier eerst met een pop-upstore zijn concept op een bepaalde locatie testen. Pas als dat aanslaat zal hij bereid zijn om zich voor lange tijd te vestigen. De mindset van de eigenaars moet zich daar aan aanpassen, die moet bereid zijn om ook voor korte termijn met iemand in zee te gaan."

Het online platform dat Estate Eleven ontwikkelde verzorgt die matchmaking automatisch, zonder menselijke bemiddeling. "Je meldt je aan als winkelier of eigenaar, omschrijft je pand of zaak en je noden, en zo wordt gezocht naar een overeenkomst. We zijn vorig jaar in oktober met een vijf weken durende testfase begonnen en dat leverde meteen drie contracten op", zegt Albakova. "Het werkt dus. Zowel voor eigenaar als winkelier voorzien we overigens extra features als een pop-upverzekering, een videorondleiding of de verhuur van betaalterminals." Businessmodel? "We vragen vijf procent van de totale prijs van het contract, zowel van verhuurder als huurder. Dat is erg laag in vergelijking met immokantoren."

Na de proeftijd vorig jaar wil Estate Eleven nu groeien en uitbouwen. "Pas als we genoeg kritische massa bereikt hebben, zal het matchmaken echt vlot gaan. We hebben er vertrouwen in dat het niet lang meer zal duren voor we meer contracten gerealiseerd zijn, en werken hard aan onze naambekendheid. Artikel her en der moeten ons in de aandacht brengen, maar we proberen ook succesverhalen naar buiten te brengen en zetten actief in op sociale media. Een echte marketingstrategie daarbovenop moeten we nog uitwerken maar daar zijn we wel mee bezig."

Om het platform te kunnen ontwikkelen, legden de drie oprichters hun spaargeld bij elkaar om zo de vereiste 18.000 euro te bereiken om een BVBA op te richten. "Daarmee zijn schetsen gemaakt voor de webiste, en heeft een IT'er tegen een vriendenprijs ons platform gemaakt", zegt Albakova. "Aan dat soort goodwill merken we dat het concept aanslaat. Waarschijnlijk gaan we later dit jaar een eerste echte kapitaalronde inrichten, maar hoe en wat moeten we allemaal nog bepalen."

Rustig met de ambities dus? Min of meer. "Eerst sterk staan in België", klinkt het realistisch. "Maar ik kan me wel voorstellen dat als dat eenmaal het geval is, we snel de stap naar het buitenland zullen zetten. Uiteindelijk is het een goed product, dat nog niet op deze manier bestaat. Er zijn in London wel andere formules, maar die zijn met hun vaste prijzen veel meer rigide dan ons, dus ik dicht ons wel een grote kans toe."