Food start-up Apicbase haalt 700.000 euro groeikapitaal op

Apicbase werd onder meer opgericht door chef Julien Burlat en het bedrijf ontwikkelt cloud software die de processen van professionele keukens moet beheren en optimaliseren. Het doet dat door gegevens over gerechten aan foto's te linken, om een soort visuele handleiding voor elke gerecht te maken die netjes uitlegt hoe je het bereidt. Dat moet het onder meer makkelijker maken om nieuwe medewerkers op te leiden. De foto's kunnen meteen ook dienen voor marketing.

Extra'tje aan Apicbase is de fotostudio, ontworpen voor voedselfotografie. Het Apic Studio toestel moet het bijzonder makkelijk maken om een gerecht vast te leggen in een hogeresolutie-afbeelding.

Het bedrijf werd opgericht in 2014. Sinds mei vorig jaar maakt het deel uit van de Start it @kbc incubator. Apicbase heeft ondertussen 200 klanten in meer dan vijftien landen, waaronder Sodexo, Puratos en Unilever. Met het opgehaalde geld wil het bedrijfje zijn team uitbreiden en de soft- en hardware verder uitbouwen.