Gentse start-up komt met software om snel handleidingen op te stellen

Manual.to-CEO Jorim Rademaker stond met zijn voeten in de praktijk. Hij ontwierp handleidingen, en zag wat voor moeizaam proces dat kon zijn. "Vooral het vertalen was een vreselijke kost", zegt hij. "Elke keer opnieuw moest dezelfde brochure opnieuw gelayout worden, maar dan in een andere taal. Zo begon ik daar een kans te zien voor een nieuwe benadering."

En dus ontwikkelde hij Manual.to, een tool die een bedrijf toelaat content handig te ontsluiten en meteen live raadpleegbaar te maken. Geen tijd die verstrijkt waarbinnen de informatie misschien al weer voorbijgestreefd is, maar rechtstreeks alles wat je moet weten, geupdate wanneer het nodig is, met filmpjes of ander beeldmateriaal waar het past, en beschikbaar in elke taal die je maar nodig acht.

Machine translation

"Om dat te kunnen bieden, rekenen we in de eerste plaats op menselijke vertalingen, maar ondersteunen we ook machine translation", zegt Rademaker. "Doordat we met een pagina-agnostisch formaat werken kan alle content in dezelfde layout aangeboden worden in elke mogelijke taal. Natuurlijk is die machine translation niet perfect, dus het is wel raadzaam om ze nog eens te controleren of te laten nazien door een vertaler, maar het spaart natuurlijk al veel tijd en zeker layoutmoeite. Eigenlijk is onze grootste concurrent YouTube, maar dan is onze oplossing toch gebruiksvriendelijker en efficiënter.

Onder de vleugels van Microsoft

Manual.to werkt als Software-as-a-Service en mikt vooral op grote bedrijven die hun handleidingen in veel talen moeten verspreiden. "De licentieprijs wordt afgesproken met de klant in functie van zijn noden", klinkt het bij de CEO. "Sinds onze doorstart in september 2016 hebben we zo al een aantal grote firma's weten te overtuigen, waaronder Siemens, PNB Paribas, ISS Facility Services en Proximus. Daardoor zijn we er na een initiële investering van eigen middelen - een paar honderdduizend euro - ook in geslaagd om de eerste groei zelf te financieren. Nu, in een tweede fase, hebben we 200.000 euro opgehaald bij enkele investeerders via converteerbare leningen."

Want de Gentse start-up wil groeien, zij het op een verantwoord tempo. "Eerst België, en dan stapsgewijs uitbreiden", klinkt het. "Het heeft geen zin om wereldwijd op onze bek te gaan, maar als we klaar zijn, kan het snel gaan. We zijn immers door Microsoft onder de vleugels genomen in hun Accelerator in Londen. Met hun steun kunnen we nu verder internationale klanten werven. Als we besluiten over de hele wereld uit te rollen weten we dat dat met hen in een half jaar kan, in plaats van anderhalf. Het partnerschap met hen scheelt ons dus een jaar in bedrijfsontwikkeling."