Gluon lijmt je backend aan een mobiele applicatie

"Veel bedrijven hebben heel wat entrepreneurial functionaliteiten voor hun klanten", steekt Gluon co-founcer Johan Vos van wal. "De problemen beginnen echter nu men meer en meer verwacht dat die ook mobiel beschikbaar zijn. Vaak gaat het om platformen en backends die in Java zijn geschreven, en tot nog toe lukte het niet goed om die naar een mobiele omgeving in iOS of Android over te zetten. Vaak gaat men dan te rade bij externe applicatiebouwers, en moet je dan weer zorgen dat hun creaties met je backoffice kunnen communiceren. Dat stemt je eigen IT'ers vaak huiverig, want ze vrezen voor de security van hun creatie, en ook het onderhoud kan problemen veroorzaken: één update kan volstaan om er voor te zorgen dat de link met de app niet meer werkt zoals het moet."

Java Everywhere

De oplossing van Gluon? Een "Java Everywhere"-oplossing. "We vonden een manier om Java-platformen dankzij onze software om te zetten in een native iOS- of Androidapplicatie. Eindelijk dus de WORA (Write Once Run Anywere)-benadering waar Javadeveloppers al jaren van dromen. Met Gluon CloudLink zorgen we vervolgens voor middleware die alle mobile calls afhandelt en de link met je backend verzorgt."

Gluon Mobile is beschikbaar als freemium-software. "Je kunt er dus gratis gebruik van maken, maar wil je meer functionaliteiten en ondersteuning, dan komt dat aan een maandelijkse kost. We willen daar echter zeer developpersfriendly in zijn, want we willen dat ze onze oplossing gebruiken. Voor CloudLink rekenen we een usage based fee aan naargelang de data die we moeten verwerken."

In zee met Oracle

De software staat op punt, nu mogen de klanten komen. En daarvoor wil Gluon vooral inzetten op partnerschappen. "Om te beginnen zijn we in zee gegaan met Oracle - dat ons overigens twee jaar op rij bekroonde met de Duke's Choice Award op JavaOne. Oracle zal onze service binnenkort aanbieden in zijn eigen cloudsoftware, en ook Pivotal stelt onze oplossing beschikbaar. Daarnaast willen we ook alle grote IT-bedrijven als applicatiebouwers, webdevelopers,... aanspreken om als resellers ook onze software aan hun klanten aan te bieden. Dat kan een win-win opleveren: zij kunnen hun klanten een goedkopere oplossing aanbieden, wij zien onze license revenue stijgen."

Om een degelijk salesmodel te ontwikkelen dook Gluon onder de vleugels van KBC StartIt. Geld werd daarbij niet gevraagd: "We hebben Gluon volledig zelf gefinancierd met consultingopdrachten die we als Javaspecialisten konden binnenhalen", klinkt het. "Uiteindelijk hebben we allen gemiddeld vijftien à twintig jaar in de softwarebusiness onder de riem, en die kennis is onbetaalbaar. Of we voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf - marketing en klantenwerving - extra kapitaal nodig hebben, zal afhangen van hoe we onze sales zullen aanpakken. Als het nodig is zullen we zeker op zoek gaan, maar voorlopig heeft men ons de raad gegeven nog even weg te blijven van VC-kapitaal."