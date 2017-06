Hasselt komt met incubator voor 'fashion tech'

De incubator voor start-ups krijgt de naam MIA-H mee (voor Mode Incubator voor Accessoires Hasselt) en moet een fysieke ontmoetingsplaats worden voor ondernemers en studenten die met technologie bezig zijn, specifiek in de accessoires- en modesector. Het gaat dan bijvoorbeeld om jasjes met ingebouwde hartslagmeter, of juwelen waarvan je de kleur kan aanpassen naargelang je outfit. Het project voorziet onder meer werkplekken, kantoorruimtes en een maaklabo met machines waar jonge ondernemers en studenten meteen mee aan de slag kunnen gaan.

LRM, de Limburgse Investeringsmaatschappij, en Stad Hasselt hebben hun schouders onder het project gezet. Het is al de negende lokale incubator waar LRM aan meewerkt, zegt Stijn Bijnens, ceo van de investeringsmaatschappij: "Het interessante aan het thema van hightech wearables is dat nieuwe technologie verwerkt wordt in accessoires en kleding van de toekomst. We leven in het digitale tijdperk, en op het kruispunt van sectoren, in dit geval van kleding en ICT, liggen er interessante business opportuniteiten."

De incubator komt in de oude Veldemankantoren in Hasselt. Verwacht wordt dat de eerste start-ups hun intrek kunnen nemen in de zomer.