Hasseltse start-up laat je bloggen voor een groter publiek

Het begon hoog in de lucht. Ergens in het Verenigd Koninkrijk raakte Stijn Janssens in gesprek met een Britse journaliste die een parachutemagazine publiceerde dat wereldwijd gelezen werd. 'Hoe gemakkelijk zou het niet zijn als ze dat digitaal kon uitgeven?', zuchtte ze. Maar dan wilde ze wel haar adverteerders kunnen meebrengen. Janssens, nu eenmaal een IT-er die van wanten weet, ging de uitdaging aan en ontwikkelde het blogplatform dat ze nodig had: Small Teaser.

Iets als WordPress, dus? 'Jawel', zo bevestigt Ruth Janssens, de tweelingzus van Stijn die ondertussen in het bedrijf is gestapt om de zakelijke kant te beheren. 'We hebben ons eigen CMS ontwikkeld, maar er is meer aan Small Teaser dan dat. Genoeg mensen die beginnen bloggen, immers, maar net zo goed geven de meesten het na een paar maanden alweer op omdat ze geen lezers vinden, en het sop zo de kool niet waard blijkt. Wij helpen mensen aan een publiek, door hun posts te suggereren bij thematische publicaties. Schrijf je over gezonde voeding, dan gaan we je tekst automatisch aanbieden aan mensen die op ons platform een uitgave rond dat thema beheren. Zij beslissen dan of ze je tekst meenemen. Als dat gebeurt, levert het ook nog iets op. Elke schrijver krijgt een deel van de inkomsten die de advertenties bij zijn tekst opbrengen.'

Je kan op Small Teaser zelf je adverteerders aanbrengen maar dat hoeft niet. 'Wij vullen de overgebleven ruimte in via partnerschappen met ad agencies', zegt Ruth. 'Zelf nemen we een commissie op alle advertenties, die lager ligt als je de publiciteit zelf hebt geregeld.'

Na twee jaar vind je op Small Teaser al een vijfhonderdtal publicaties rond verschillende thema's, en een veelvoud aan bijdragers. 'Ook dat parachutemagazine is er nog altijd bij en het is onze meest succesvolle magazine-uitgave', klinkt het. 'Nu willen we inzetten op groei, en dat vooral in de Angelsaksische landen, want we hebben gemerkt dat vooral Engelse teksten vlot worden opgepikt en verspreid. Daarom hebben we dan ook een Amerikaans-Belgische marketeer aangetrokken die als native speaker goeie content kan schrijven, en verder zetten we vooral in op online marketing en dito advertenties.'

Na een financieel rustige start met enkel steun van IMEC en een opname in het Start It@KBC-programma, is Small Teaser toegekomen aan een eerste kapitaalronde. Onlangs stapten Investeringsfonds LRM, accelerator The Co-Foundry en enkele business angels waaronder Bart Claeys en Mobile Vikings-oprichters Frank Bekkers en Koen Desmedt mee in de start-up. In totaal beschikt Small Teaser zo over 800.000 euro, waarmee vooral zal worden ingezet op die groei en verdere R&D. 'Als technologiebedrijf moet je daar voortdurend mee bezig blijven, en blijven sleutelen aan bijvoorbeeld het gebruiksgemak', zegt Ruth. 'Ook een lancering in de VS staat nu op stapel. Na maanden van technische optimalisaties en marketingexperimenten, zijn we klaar om te schalen', legt Ruth uit. 'En eenmaal die internationale expansie op de rails zit, kijken we al weer vooruit naar een volgende kapitaalronde, die we nu al aan het voorbereiden zijn.'