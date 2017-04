Hello Customer haalt Steven Van Belleghem en Rik Vera aan boord

Hello Customer van het trio Leslie Cottenje, Joeri Pansaerts en Bram De Vos, bouwt technologie waarmee retailers of andere bedrijven hun klantentevredenheid kunnen meten en verbeteren. De software is gebaseerd op het model van de Net Promotor Score. De voorbije twee jaar groeide het bedrijf van 3 naar 15 medewerkers met klanten in binnen- en buitenland waaronder de FNG retail groep, Veritas, e5 mode, Terre Bleue en AXA Bank.

Investeerder van het eerste uur Wim Vanhaelemeesch injecteert nu extra kapitaal in het bedrijf en Rik Vera en Steven Van Belleghem krijgen een zitje in de raad van bestuur van Hello Customer. Zowel Vera als Van Belleghem zijn business partner bij Nexxworks en profileren zich als experten in customer centricity. Steven Van Belleghem zal niet alleen coaching en advies geven, maar investeert ook persoonlijk een niet nader genoemd bedrag in Hello Customer en wordt aandeelhouder.

"Het alleen meten van klantentevredenheid is onvoldoende. Bedrijven aanzetten tot concreet klantvriendelijke gedrag is de ultieme doelstelling en dat is waar Hello Customer in slaagt", aldus Steven Van Belleghem.

Momenteel werkt het bedrijf volop aan de integratie van artificiële intelligentie en natural language processing. "Onze nieuwe software kan nu feedback interpreteren en categoriseren. Dit moet de start vormen voor nog meer en betere conversaties, om zo de brug nog beter te kunnen slaan tussen consument en medewerker", vertelt ceo Leslie Cottenjé die ook duidelijk internationale ambities heeft. Onze meertalige omgeving zou daarbij het verschil moeten maken met Amerikaanse concurrenten die enkel focussen op Engels.