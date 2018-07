Hysopt haalt 1,9 miljoen euro op

Het extra kapitaal komt van angel investor Karl Willemen, het investeringsfonds Qbic en een strategische partner wiens naam niet genoemd wordt in het persbericht. Hysopt levert ontwerp- en simulatiesoftware voor grote verwarmings- en koelinstallaties en doet dat met succes in België en Nederland. Met de bijkomende middelen wil Hysopt nu ook internationaal doorgroeien in de HVAC-sector. Peter Van Roosbroeck, CEO van Hysopt, heeft het over het VK, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Denemarken.

Duurzame installaties, hoog rendement

De cloudsoftware van Hysopt laat technische ontwerpers van bouwheren, studiebureaus en installatiebedrijven toe om grote verwarmings- en koelinstallaties accurater dan voorheen uit te werken. Dat levert energiezuinige installaties op met potentieel meer dan 30% besparing in energiekosten en met een hoger comfortniveau. Van Roosbroeck: "Onze focus ligt op klanten die duurzame installaties met een hoog rendement willen. Vooral bij de planning of renovatie van ziekenhuizen, scholen, woontorens, bedrijvencomplexen en alle andere grote gebouwen, is onze software bijzonder nuttig."