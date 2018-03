Imec selecteert vier 'veelbelovende' start-ups

Vorig jaar kondigde Imec een nieuw investeringsfonds aan om digitale innovatie in Vlaanderen ondersteunen. Nu selecteert het gerenommeerd Leuvens onderzoekscentrum vier nieuwe start-ups. Zij zullen naast een initiële investering van 50.000 euro ook professionele coaching krijgen.

"De impact van de digitale revolutie dringt steeds dieper door in Vlaanderen. Dat zien wij ook bij de start-ups die zich kandidaat stellen voor het imec.istart programma. In deze lichting hebben we start-ups die technologische oplossingen ontwikkelen voor sectoren die nog weinig gedigitaliseerd zijn, zoals de vee-industrie en zelfs ongediertebestrijding", legt Sven De Cleyn uit.

Volgens hem is het positief dat ook deze niet-traditionele tech start-ups hun weg vinden naar het imec.istart programma. "Vaak hebben de ondernemers al heel wat marktspecifieke knowhow en kunnen wij hen vanuit imec ondersteunen om hun business plan verder uit te bouwen en hun technologie te verfijnen."

1. Farmdesk: één allesomvattende tool voor melkveehouders

De eerste start-up die geselecteerd werd is het in januari opgerichte Agrin uit Heverlee, dat 'Farmdesk' ontwikkelde. Hoewel er al heel wat software op de markt is om boeren te ondersteunen, focussen de meeste van die programma's slechts op één specifiek aspect of kunnen ze enkel retrospectief data-analyses uitvoeren.

De tool van FarmDesk brengt daarentegen alle data die relevant zijn voor de melkveehouderij (melkproductie, stock management, fokstrategieën, enzovoort) samen in één platform. Zo krijgen veehouders een totaaloverzicht, wat hen toelaat om meer gebalanceerde beslissingen te maken en hun winstgevendheid te verhogen. Op dit moment is er al een werkende basisversie die proefdraait.

2. Een app voor marktonderzoek dat zich speciaal richt op 'digital natives'

Veel marktonderzoek verloopt nog steeds via relatief traditionele methodes (online vragenlijsten, enquêtes via de post, mensen opbellen). De nieuwe generatie consumenten, de zogenaamde millennials, die door het leven gaan met hun smartphone in de hand, worden via deze kanalen amper bereikt.

De Mechelse start-up Buffl ontwikkelde daarom een digitaal platform voor gebruikersonderzoek dat zich specifiek op deze doelgroep richt. Door spelelementen, een beloningssysteem en netwerkmogelijkheden in te bouwen, willen ze het engagement van de deelnemers verhogen. Via hun website kunnen bedrijven op een snelle en eenvoudige manier hun marktonderzoek opzetten. Ook op technologisch vlak wil Buffl verder gaan dan een standaard survey-app: zo willen ze onder meer augmented reality inzetten.

3. Ratsapp: IoT-technologie om ongedierte op een ecologische manier te bestrijden

Ongediertebestrijding gebeurt vandaag voornamelijk met vergif, maar steeds meer muizen en ratten worden immuun voor de vaakst gebruikte substanties. Bovendien wordt de EU ook steeds strenger wat het gebruik van rattenvergif en dergelijke betreft.

Om op deze trends in te spelen ontwikkelde Ratsapp uit Retie een innovatief en ecologisch vangsysteem. Het Internet-of-Things (IoT) registreert de vangsten in een centrale database, waardoor gerichter actie ondernomen kan worden door de ongediertebestrijder.

4. Een online platform dat bedrijven en uitzendkantoren aan elkaar koppelt

De vierde geselecteerde start-up is het Gentse Wise. De oprichter ontwikkelde een online tool om bedrijven te helpen met externe rekrutering. Het platform moet een gecentraliseerd, geautomatiseerd en inzichtelijk beheer van het uitzend- en selectieproces mogelijk maken