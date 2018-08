Je energiefactuur beperken? Deze Antwerpse start-up kan daarbij helpen

Energie is duur, dus je kunt er maar beter zo weinig mogelijk van gebruiken. Dat beseft ook Vincent De Dobbeleer van June Energy. Met zijn start-up vertrekt hij van het principe 'meten is weten': alles vertrekt met een passe-partout systeem dat je verbruik kan tracken. 'Wie bij ons klant wordt, krijgt voor 60 euro twee meters opgestuurd die hij op zijn gas- of elektriciteitsmeter kan bevestigen', zo legt hij uit. 'Het is een systeem dat compatibel is met alle soorten analoge meters, en erin slaagt om de gegevens daarvan te digitaliseren en naar een centrale hub door te sturen. Vandaar worden ze naar the cloud getransfereerd, waar onze diensten draaien.'

Vandaaruit kun je voor een abonnement van 6 euro per maand op telefoon of tablet je eigen verbruik monitoren, en conclusies trekken. 'Je ziet op welk tijdstip je veel of weinig verbruikt, en hoeveel', zegt De Dobbeleer. 'Door daar ook de nodige algoritmes op los te laten, kunnen we je vervolgens nog een aantal diensten leveren. Een prijsvergelijking tussen je huidige energiecontract en andere spelers op de markt, bijvoorbeeld, en je vervolgens eventueel moeiteloos laten wisselen van leverancier. Wij houden de energiemarkt voor je in de gaten, en op basis van bepaalde parameters die je zelf bepaalt geven we een signaal als er iets beters te vinden is.'

Op termijn wil June Energy zijn diensten uitbreiden. Een eerste stap moet de incorporatie van de zonnepanelen van zijn gebruikers zijn: werken die efficiënt, leveren ze rendement op? Al die dingen moet ook uit de getrackte data waarneembaar zijn. 'Een module met suggesties hoe je je energieverbruik kunt doen zakken, willen we in de tweede helft van 2019 actief krijgen', klinkt het.

De Dobbeleer begon het idee voor June Energy met zijn co-founders te ontwikkelen en vond al snel een eerste enthousiaste investeerder toen het plan leefbaar bleek. IT-ondernemer François Lagae had 430.000 euro veil om de betafase van de start-up op poten te krijgen. Deze zomer werd een nieuwe kapitaalronde afgerond waarbij zo'n zestien business angels, waaronder opnieuw Lagae, maar liefst 2,1 miljoen euro op tafel legden.

Daarmee wil June Energy nu doorgroeien. 'De vijfduizend klanten die we ondertussen vonden moeten er eind 2019 20.000 worden', zegt De Dobbeleer, 'en daarvoor willen we ook de KMO-markt openbreken. Tot nu toe werkten we met een digitale sales & marketingstrategie die steunde op facebookadvertenties en een online webshop. Dat willen we nu uitbreiden tot andere advertentiediensten.'

De ambities liggen in elk geval hoog. 'Binnen de vijf jaar willen op Europees vlak voet aan de grond hebben', klinkt het. 'Dit jaar nog moeten de eerste stapjes gezet worden in Frankrijk, en in de loop van 2019 moet er al een derde land bijkomen.'