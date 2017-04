KPMG ziet wereldwijde investeringen in startups licht toenemen

Het aantal transacties nam echter aanzienlijk af, van 3.201 in de laatste drie maanden van vorig jaar tot 2.716 in het eerste kwartaal van 2017. Dit blijkt uit onderzoek dat KPMG iedere drie maanden uitvoert naar de wereldwijde durfinvesteringen in startups. Vooral startups op het gebied van software en medtech waren bij investeerders in trek.

In Europa haalden startups in de eerste drie maanden van dit jaar $ 3,4 miljard aan investeringen op, iets minder dan in het laatste kwartaal van 2016. Het ging hierbij om 565 transacties. Met name Amerikaanse investeerders toonden belangstelling voor Europese startups. "De prijzen en waarderingen in de Verenigde Staten worden steeds scherper", zegt Daniël Horn van KPMG Innovative Startups.

Horn: "Een belangrijke reden voor Amerikaanse investeerders om buiten de eigen landsgrenzen op zoek te gaan naar investeringsmogelijkheden. De relatief volwassen startups in landen als Ierland, Israël en Spanje bieden vanuit dit oogpunt soelaas. Om betrokkenheid te houden met hun investeringen en problemen met de fysieke afstand zoveel mogelijk te beperken, kiezen veel Amerikaanse financiers ervoor om samen te werken met Europese investeerders."

Markt lijkt op te veren

Volgens Horn lijken private financiers na een relatief rustig 2016 dit jaar wereldwijd weer bereid om te investeren. Horn: "Hoewel het eerste kwartaal nog gekenmerkt werd door voorzichtigheid, zagen we gedurende de eerste drie maanden de eerste signalen van een opleving van de markt. De investering van $ 1 miljard in Airbnb bijvoorbeeld. Maar ook de injecties van $ 900 miljoen in Grail en die van $ 454 miljoen in SoFi. Deze transacties en een Amerikaanse IPO-markt die langzaam aantrekt, wijzen erop dat het goed mogelijk is dat de investeringen met durfkapitaal dit jaar weer kunnen opveren.

Vooral investeerders in de Verenigde Staten en Azië beschikken op dit moment over veel geld. Ook in de eerste drie maanden van dit jaar hadden met name 'late stage' startups de belangstelling van investeerders, een teken dat private financiers nog altijd naar zekerheid zoeken. Onzekerheid die met name wordt gevoed door vraagtekens over het vervolg van Brexit, de Chinese economie en de verdere uitwerking van de Amerikaanse verkiezingen voor handel, fiscaliteit en immigratie."

Ierland springplank naar Europese markt

Steeds meer investeerders richten binnen Europa hun vizier op Ierland, zo blijkt uit het onderzoek van KPMG. Horn: "In Europa ontwikkelt Ierland zich meer en meer tot springplank naar de Europese markt. Een stad als Dublin wordt in toenemende mate gekozen als vestigingsplaats voor het Europese hoofdkantoor van multinationals. Amazon en LinkedIn bijvoorbeeld, maar ook groeiende bedrijven als Kabbage.

Brexit speelt hierbij een belangrijke rol. Ierland blijft immers onderdeel uitmaken van de Europese Unie en dat betekent dat veel bedrijven vanuit hier de stap zetten naar het Europese vasteland. Het stabiele fiscale regime en het feit dat het land beschikt over veel jonge mensen die technologisch geschoold zijn, spelen hierbij een belangrijke rol.

En wanneer op 18 mei ook nog eens de General Data Protection Regulations in werking treden, biedt Ierland ook nog eens een gedegen raamwerk voor het beveiligen van data. Voor een groot aantal bedrijven die omvangrijke hoeveelheden klantgegevens beheren kan dit doorslaggevend zijn om zich definitief op Ierland te richten."

In samenwerking met Dutch IT-Channel.