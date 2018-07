Leuvense start-up ontwikkelt softwareplatform voor melkveehouders

Wat krijg je als een landbouwingenieur met dertig jaar expertervaring in de melkveehouderij, een software architect met een PhD in de wiskunde en een fysicus met een boerenachtergrond de handen in elkaar slaan? Juist: een software-oplossing die specifiek op de melkproductie is toegespitst. 'Dat vraagt immers meer aspecten dan zomaar twee keer per dag melken', legt Jef Aernouts uit. 'Natuurlijk is er het beheer van de productie, en de kwaliteit ervan, maar het draait ook om de voeding die je geeft, hoeveel je daar eventueel zelf van produceert, in welke verhoudingen je het de dieren toedient, de algemene diergezondheid....'

Natuurlijk zijn er experts genoeg die de boeren met goed advies bijstaan, maar die komen uit alle hoeken: veevoederproducenten, melkafnemers,.. 'Het is aan de boer, als baas van zijn bedrijf, om de juiste beslissingen te nemen op basis van al die kennis en goede raad', aldus Aernouts. 'En daar wil onze tool Farmdesk bij helpen.'

Farmdesk is een softwareplatform dat alle data die het tot zijn beschikking heeft in een overzichtelijk dashboard presenteert. 'Om te beginnen natuurlijk de melkproductie zelf', zegt Aernouts: 'daalt ze? Stijgt ze? Je kunt er ook dieper op ingaan, en de analysecijfers bekijken in verband met eiwitten- en vetgehalte, de hoeveelheid ureum, en zo ook conclusies over de gezondheid van de dieren trekken. In een ander tabblad kun je de voedergegevens bekijken, en ook andere economische parameters.'

Automatisch advies

Met Farmdesk moeten de melkveehouders op drie manieren extra advies krijgen. 'In eerste instantie is er automatisch advies dat door algoritmes wordt gegeven op basis van de beschikbare data. Daarnaast willen we ook seminaries organiseren voor de boeren om hen met de tool te leren werken en zelf ook te ervaren wat zij daar precies van verlangen. En daarnaast beschikt het platform ook over de mogelijkheid om één op één advies te vragen aan een deskundige die met ons samenwerkt.'

Farmdesk is ondertussen aan een prototype 1.0, en Agrin bvba is klaar om dat bij een aantal testbedrijven uit te rollen opdat in september de commerciële markt kan betreden worden. 'In eerste instantie mikken we daarbij op de geitenhouderij, een niche die de laatste jaren gebloeid heeft met goede melkprijzen, en vooral bestaat uit jonge, moderne bedrijven. We verwachten dat zij iets meer ontvankelijk staan tegenover een digitale oplossing dan koeienhouders', zegt Aernouts. 'Het blijft echter een minieme markt met slechts 580 bedrijven verspreid over Vlaanderen en Nederland, dus we willen sowieso op termijn uitbreiden naar de internationale markt, maar de tool ook voor koehouders beschikbaar maken. De grote uitdaging daarbij is vooral de automatische koppeling van data. We moeten bedrijven die over de melkanalyses en andere gegevens beschikken overtuigd krijgen om die met ons te willen delen.'

Wikipedia voor geitenhouders

Aernouts en zijn twee co-founders richtten Agrin bvba op met eigen middelen, en werden ook opgenomen in het IMEC iStart-programma wat een eerste investering van 50.000 euro opleverde. Ook VLAIO kwam over de boeg met een innovatiesubsidie van 72.000 euro. 'Daarmee hopen we het zelf te rooien', zegt Aernouts. 'Extern kapitaal willen we vermijden, zolang het kan. We hebben immers al wat eigen inkomsten omdat we bedrijfsadvies geven en mineralenscans uitvoeren voor landbouwers, het is de bedoeling om de tool via licenties te verkopen aan landbouwers, en gaandeweg ook andere producten te commercialiseren. Op dit moment werken we bijvoorbeeld aan Capripedia, een Wikipedia rond het geitenhouden waarin alle artikels door experts zijn geschreven, en waarvoor toegang via licentie wordt verkocht.'