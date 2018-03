Limburgse start-up voor DNA-analysesoftware haalt 7,5 miljoen euro op

De 'FastFinder'-software van UgenTec maakt het mogelijk om kleine stukjes DNA te vergroten tot een groter sample, wat nodig is voor onderzoek naar aids, kanker en besmettelijke ziektes. Dat gebeurt normaal gezien handmatig en vraagt daardoor veel tijd, maar dankzij de software kan het DNA dertig keer zo snel vergroot worden. Dat is van groot belang voor onderzoekslabo's op grote schaal, aangezien het veel efficiënter is en het de kans op menselijke fouten verkleint.

Eind 2016 haalden de Limburgers al eens 2.15 miljoen euro aan fondsen op. Daar komt nu 7,5 miljoen euro aan groeikapitaal bij. Daarmee zal het bedrijf een kantoor in de Verenigde Staten openen. "De belangrijkste zaak is om de verdere groei te versnellen. Daar gaan we de komende tijd op blijven inzetten, net zoals op andere markten als voedselveiligheid en -kwaliteit, landbouw en dierenwelzijn", zegt Tom Martens, Chief Commercial Officer van UgenTec.

Bovendien zal de groei voor een uitbreiding van het personeelsbestand zorgen. Zo zullen er dit jaar nog minstens vijftien mensen worden aangenomen bovenop de huidige dertig personeelsleden. Ondanks het nieuwe Amerikaanse kantoor zullen de development-afdeling en het hoofdkantoor op de Corda Campus in Hasselt blijven.

De investeringsronde werd op touw gezet door de bestaande aandeelhouders, het management en de investeringsmaatschappij LRM. Onder meer biotechinvesteerders Annie Vereecken en Herman Verrelst, IMEC, het Gemma Frisius Fonds en KU Leuven behoren tot de bestaande investeerders.