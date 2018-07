Marketingapp reikt millennials de hand

Een app. Natuurlijk moest het een app zijn als je millennials overtuigd wil krijgen mee te werken aan je marktonderzoek. Het was dat inzicht dat voor Dimitri Allaert en zijn medevennoten het startsein was om met eigen middelen Buffl te ontwikkelen. Als de berg niet naar Mohamed komt, moet Mohamed maar naar die berg, wie digital natives wil aanspreken moet dat ook op hun terrein doen.

En dus is er nu Buffl, een tool waarmee marketeers op eenvoudige wijze millennials kunnen benaderen met marktonderzoek. 'Wil je weten of een ontwerp werkt? Polsen of er een markt is voor een bepaald product? De community die de app al heeft gedownload antwoordt als het hem uitkomt. Want zo wil een millennial die aan het opgroeien is met Tinder en Tripadvisor het', zegt Allaert: 'Ze geven maar al te graag feedback, maar willen kunnen reageren als het hen uitkomt; desnoods van op het toilet. Dat kan met Buffl, en door mee te werken kunnen ze Buffl Tokens scoren die op termijn recht geven op giftcoupons van pakweg IKEA, Zara of Playstation.'

'Resultaten binnen enkele uren'

Voor een marketeer is er ook geen werk aan. Hij kan inloggen op de backend-website van Buffl en met de surveybuilder een onderzoeksvraag formuleren. Aangezien we volledig in een smartphone-omgeving werken kan dat zelfs zijn om iets te fotograferen of te filmen. Daarna definieert hij de doelgroep en stelt hij in of die vanuit de app ook een push-notificatie krijgen. 'En dan is het wachten op de resultaten', zegt Allaert. 'Die kunnen er al binnen enkele uren komen, in tegenstelling tot de weken onderzoek die grote marktonderzoeken kunnen vragen. Wij geloven immers in meerdere, snelle onderzoeken dan één groot. Zo kun je aan failing forward fast doen, en voortdurend en snel de ontwikkeling van je product bijsturen. Je betaalt als marketeer per beantwoorde enquête.'

Op dit moment is Buffl zijn branding op punt aan het stellen, waarna de commerciële lancering op het plan staat. Toch kan de app nu al op een kleine tweeduizend enthousiaste gebruikers rekenen die marketeers van antwoord voorzien. 'Daarvoor hebben we enkel op mond-aan-mondreclame gesteund, en verder hooguit een paar studentenclubs aangesproken. Er is dus enthousiasme te vinden bij de doelgroep voor dit soort aanpak. Nu willen we op sociale en digitale media inzetten om van die duizend snel tienduizend te maken.'

Na een initiële start met eigen kapitaal, kwam Buffl in het najaar van 2016 onder de vleugels van Start It @KBC terecht. 'Een jaar later is ook IMEC via iStart in ons bedrijf gestapt', vervolgt Allaert. 'Nu hebben we een vraag tot innovatiesubsidie lopen ten belope van 200.000 euro om met slimme algoritmes een beter beeld van onze testpersonen te krijgen. Wat we nu verder nodig hebben om ook internationaal te schalen zijn we aan het bekijken. Mochten we toegang krijgen tot smart money dat ons daarbij kan helpen zullen we geen neen zeggen.'