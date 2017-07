Marktonderzoek bij de klanten thuis, met EyeSee

Het gedrag van consumenten meten is arbeidsintensief, weet EyeSee-founder Joris De Bruyne. Doorgaans moet je mensen naar een centrale plek lokken, allerlei hardware aanbrengen, en dan pas kun je testen. Omslachtig en duur is dat soort neuromarketing, en dus niet voor iedereen weggelegd. Tenzij je natuurlijk EyeSee kent. Want die vonden een oplossing in een online platform dat toelaat de consument van thuis verpakkingen en andere te laten testen. "Wie kandidaat is voor een testpanel, hoeft thuis maar in te loggen, en na een korte calibrering van de ogen via de webcam, kunnen we volgen waar hij naar kijkt en wat hij daarbij voelt. Dat combineren we met antwoorden op een gewone survey, zodat we expliciete en impliciete elementen meten. Voor een klant van ons is dat onschatbare informatie als hij bijvoorbeeld wil weten hoe een nieuwe verpakking of een display in de winkel wordt onthaald."

Aan wie denkt De Bruyne dan? Hij ziet een drietal grote visvijvers. "Fast moving consumer goods als Proctor & Gamble, bijvoorbeeld, maar ook healtcarebedrijven. En natuurlijk retail. Als Lidl een nieuwe profilering wil testen, dan kan EyeSee hen daarbij helpen." Het is geen toeval dat De Bruyne net die bedrijven vermeldt, want net als McDonalds, BNP Paribas Fortis, GSK, Twitter, Nike en Nestlé gingen ook deze al met EyeSee in zee. Hoe dat in zijn werk gaat? "Eigenlijk schuiven we mee in, in het ontwikkelingsproces van een tv-spot, nieuwe verpakking of product. We maken op basis van onze standaardproducten een offerte per klus. Die benadering werkt alvast, ondertussen zijn we al zes kwartalen winstgevend."

Aan nieuw kapitaal is voorlopig geen nood, dus. "We hebben al snel een injectie gehad van business angel Stefan Grosjean, en onlangs nog een KMO-cofinanciering van P&V via ING. Voorlopig kunnen we dus even voort, en willen we nu vooral uitgroeien tot een bedrijf met 10 miljoen omzet. Als we daar staan, zetten we misschien de stap naar een extra kapitaalronde om verder te groeien."

Voorlopig is het vooral zaak om bij de klanten die er nu al zijn door te groeien, beseft De Bruyne. "Het zijn grote bedrijven met meerdere afdelingen. We zijn bij hen binnen via één divisie of regionale poot, het is nu de bedoeling om te zorgen dat ook de andere divisies en afdelingen weten dat wij bestaan. Dat zal vooral inbound marekting en direct sales vragen, en dus investeren we nu vooral in ons salesteam."