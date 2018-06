Musebooks digitaliseert kunstboeken

Het idee kwam van ondernemers Peter Ruyffelaere, Noël Slangen en Dominique de Rijcke. Want het e-book mag dan wel aan een voorzichtige opmars bezig zijn, van zodra het ietwat grafisch wordt, schieten bestaande formaten als pdf of epub te kort. "En dus hebben we een alternatief formaat ontwikkeld dat zich specifiek op de leeservaring van dergelijke, meer visuele boeken, instelt", vertelt managing partner Kutlu Tuna. "Het laat je toe om niet alleen op de afbeelding in te zomen, maar ook om de bijhorende tekst te lezen, én te bladeren zoals je in een echte boek zou doen. En op de koop toe is het beschikbaar voor alle apparaten, van tablet over computer tot televisie."

Delen Uitgeverijen kunnen dankzij ons hun boeken gemakkelijk aan een digitaal lezend publiek aanbieden

Dergelijke manieren van bladeren kennen we natuurlijk van online kranten, het vernieuwende zit in de one-size-fit-all-benadering van Musebooks, dat een procede ontwikkelde om bestaande boeken gemakkelijk om te zetten in het eigen formaat. "Het is dus vooral een dienst aan uitgeverijen, die dankzij ons hun boeken gemakkelijk aan een digitaal lezend publiek kunnen aanbieden", zegt Tuna. "Wij doen de digitalisering tegen een vaste fee, en bieden het boek vervolgens aan op onze webshop. Op die verkoop nemen we ook een klein percentage."

Dat de markt er is, bewijzen de eerste cijfers. 50.000 gebruikers registreerden zich om een eerste gratis boek te lezen. De start-up zag ook al tweeduizend e-books over de digitale toonbank gaan.

Samenwerking met gerenommeerde internationale musea

Partners vond Musebooks al bij uitgeverijen als Ruyffelaeres eigen LUDION, maar ook bij gerenommeerde internationale musea. 'Zo gingen zowel het MoMa in New York met ons in zee als The National Gallery in Londen voor de catalogi van hun tentoonstellingen, zegt Tuna. 'Ook hun oude titels zetten we om naar onze leeservaring.'

Musebooks zet ondertussen volop in op internationale uitbreiding, en lonkt daarbij naar de Aziatische markt. 'De eerste contracten zijn daar alvast gesloten met het National Palace Museum in Taipei', klinkt het. 'Binnenkort gaan we op missie naar Hong Kong en China, om ook daar de nodige contacten te leggen.'

De drie oprichters begonnen Musebooks met een startkapitaal van 66.000 euro dat al snel met een half miljoen werd aangevuld bij verschillende business angels en investeringsmaatschappijen. Ook de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) deed zijn duit in het zakje, en verschafte een klim-op-lening van 250.000 euro. 'Met dat geld willen we nu verder ontwikkelen, een video-element in het format inbouwen, en ook commercieel verder groeien', zegt Tuna. 'Volgend jaar willen we dan op zoek naar verder kapitaal om te schalen.'

Musebooks Maatschappelijke zetel: Hasselt Aantal vennoten: 3 Op zoek naar bijkomend kapitaal?: ja Website: www.musebooks.world

Correctie (16u15): in een eerdere versie van dit artikel stond een investering van VLAJO vermeld. Dat bleek niet te kloppen en werd uit het artikel gehaald.