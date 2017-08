Nextbook lanceert digitale cursus

Het had er al lang moeten zijn, vindt oprichter Bart Lens, maar de technologie die studeren uit de twintigste eeuw moet halen was tot nog toe niet gebruiksvriendelijk genoeg. "Een professor of een leerkracht wil onderwijzen, en niet studeren op handleidingen om nieuwe toepassingen te leren gebruiken. En dus gebruiken ze die bestaande oplossingen niet, en gebeurt studeren nog altijd op dezelfde manier als vorige eeuw: met papieren cursussen en fluo markers."

Dat het anders moest, daagde het Lens een jaar geleden, en dus begon de student in zijn vrije tijd wat aan een oplossing te prutsen. Die overtuigde alvast Start It@KBC, want zij namen zijn start-up - toen nog onder de naam Recognition - mee in de nieuwe lading projecten die ze zouden ondersteunen. "Het wordt een platform waarop de lesgever zijn bestaande cursus maar heeft op te laden. Daarna zorgen wij ervoor dat die dynamisch wordt door ze interactief te maken. Zo zal het als student mogelijk worden om online in jouw versie van de cursus je markeringen toe te voegen, of bij een bepaalde passage een vraag te stellen. De leerkracht of een andere student kan dan antwoorden, zelfs via facetime of Skype."

Inzicht in leergewoonten

Lens ziet wel wat mogelijkheden. "Het interessante is dat we op die manier ook zeer veel inzicht krijgen in leergewoonten van studenten. Dat kan van pas komen voor een universiteit of school die wil ingrijpen als een student leergedrag vertoont dat correleert met lage resultaten. Je kunt zelfs gaan quoteren op inzet tijdens het jaar, door bijvoorbeeld extra punten toe te kennen aan wie veel vragen helpt beantwoorden."

Lens ziet Nextbook als een gratis platform, maar met de mogelijkheid voor een prof om zijn cursus betalend te maken. Daar wil de start-up een fee op nemen, en ook de data zullen te gelde worden gemaakt bij de onderwijsinstellingen. "Zij zullen moeten betalen als ze die willen zien, of om een cursus bijvoorbeeld interactief te maken. Anders blijft het gewoon de onlinevariant van de papieren cursus. Wat mij betreft komen er echter zo veel mogelijk gratis cursussen op ons platform. Zo kan Nextbook een bron van algemene kennis worden, zoals Wikipedia maar dan gericht op leren. Wie dan bijvoorbeeld iets wil bijleren over Bedrijfsbeheer of Communicatie kan bij ons dan de informatie zo vinden dat hij er wijzer van wordt."

Lancering in Vlaanderen en Australië

Lens legt op dit moment de laatste hand aan zijn product, zodat het in het najaar gelanceerd kan worden. "Ik heb al contact met geïnteresseerde professoren en instellingen, zowel bij ons als in Australië waar ik het afgelopen jaar op uitwisseling zat. Het is de bedoeling om met hen te testen, en dan eventueel bugs te fixen, om uiteindelijk echt te lanceren. Ik heb mezelf een jaar gegeven om Nextbook rendabel te maken of kapitaal te vinden. Wat dat laatste betreft ben ik alvast met enkele mogelijke investeerders in gesprek.