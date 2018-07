Nieuwe app helpt freelancers met flexibele werkplek

Freelancers kennen het wel: je wil even snel in een coworking space aanmelden, maar moet een hoop formulieren invullen, en een engagement aangaan dat je minstens een aantal keer per maand langskomt. Liever een café dan? Tel de dikke hoop bonnetjes van je koffies maar op voor je boekhouder. En voel de cafébaas in je nek hijgen opdat je genoeg consumeert. 'Een hoop gedoe, dus', zucht Carlo Wolny van D. Work. 'Dat moest toch gemakkelijker kunnen?'

De oplossing van D.Work: een app die alles digitaal regelt. Van het inchecken tot het afrekenen. 'Je vult één keer alle gegevens in, en vanaf dan kun je in de werkplekken die in ons systeem zitten reserveren, aanmelden, uitchecken, en op het einde van de maand een overzicht van de kosten uitdraaien voor je boekhouding. Zoek je een werkplek? De app geeft je alle mogelijkheden binnen een bepaalde afstand aan.'

Eén koffie per uur

De MVP van D.Work draaide de afgelopen maanden proef in een vijftiental Brusselse cafés en werkplekken en dat tot ieders tevredenheid. 'Cafébazen kunnen nu een voorstel doen aan klanten in ruil voor de tijd die ze er komen werken: je drinkt één koffie per uur, bijvoorbeeld. De kleine tweehonderd freelancers die aan de test deelnamen waren dan weer blij met de flexibiliteit die de app biedt. Zonder veel poespas of voorbereiding konden ze op een plek neerstrijken, werken en weer vertrekken.'

Na de zomer is D.Work klaar voor een commerciële release, dus werkt de start-up nu aan het ronselen van klanten aan beide kanten. 'Bij mogelijke werkplekken gaan we ons verhaal persoonlijk doen', zegt Wolny, 'en dat overtuigt. Er heeft tot nu toe nog niemand geweigerd als ze ons hebben gehoord. Om de eindgebruikers, de freelancers dus, te overtuigen zetten we dan weer volop in op sociale media. Zo willen we hen laten weten dat we bestaan, en wat we voor hen kunnen betekenen.'

Eigen munt

Dat sociale is immers een extra laag die D.Work op termijn bovenop de app wil bouwen, zegt Wolny. 'Tegen het einde van het jaar moet rond de app ook een community gebouwd zijn van freelancers. Daarom willen we er ook een eigen munt introduceren, die intern kan uitgewisseld worden voor kleine gunsten. Stel je een start-up voor die even nood heeft aan de diensten van een graficus, dat kan dan via D.Work geregeld worden. Zo willen we samenwerkingen stimuleren.'

Wolny en zijn drie medestichters startten D.Work op met een minimale investering van 15.000 euro en veel energie in de ontwikkeling. Het business model dat een percentage neemt op elke transactie die in de app gebeurt zorgt voor de inkomsten, maar een extra investering is aan de orde. 'We hebben even een initial coin offering overwogen, maar gezien de turbulente en ongereguleerde toestand van die wereld, hebben we daar toch van afgezien. Onze munt is uiteindelijk eerder een loyalty token, waarvoor geen kapitaalinbreng nodig is. We kijken nu verder om via een angel ronde nieuw kapitaal op te halen, maar daar zijn de gesprekken nog pril.'