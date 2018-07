Nieuwe app maakt informatie over technische installaties ter plekke toegankelijk

Neen, ze zijn geen software-ontwikkelaars die ergens een mogelijkheid zagen en dan maar een programma begonnen te schrijven. House of projects heeft zijn voeten al jaren in de harde realiteit van de hoogspannings-industrie, en wist dus meer dan wie anders wat er nodig was. 'Het bouwen van hoogspanningslijnen is een nog erg weinig gedigitaliseerde markt', zegt Giel Valkeneers van het ingenieursbureau, 'waar informatie over installaties vaak erg verspreid wordt bewaard. Dan wordt het erg moeilijk om alles goed bij een technicus op het veld te krijgen.'

Automatische noodoproepen

U voelt hem al komen: house of projects heeft een oplossing bedacht. En zoals zo vaak is dat: een softwareplatform dat in app-vorm beschikbaar is, zodat technici het op hun tablet kunnen consulteren van aan de hoogspanningsleiding of -pyloon waar ze aan moeten werken. 'Via de app krijg je niet alleen een inzicht in wat de werkopdracht precies is, maar krijg je ook alle informatie over de installatie, en wordt het werk gevisualiseerd', aldus Valkeneers. 'Ook navigatie naar de installatie, en een overzicht van de evacuatiepunten en dichtstbijzijnde ziekenhuizen is inbegrepen. En loopt het fout, dan is er een automatische noodoproepfunctie die in werking kan treden, die pushberichten stuurt naar andere technici in het veld.'

House of projects begon vorig jaar met het idee, en ontwikkelde een proof of concept voor Android dat samen met een eindgebruiker uitvoerig werd getest. Dat is ondertussen in code gegoten, en dus is het bureau klaar voor de volgende stap: uitwerken tot een MVP dat in het najaar definitief uitgeprobeerd kan worden. 'Tot nu toe hebben we alles zelf gefinancierd met andere projecten, en met steun van @KBC Start It', klinkt het, 'maar voor die fase zouden we een 100.000 à 120.000 euro extra nodig hebben. Daarvoor zoeken we een partner uit de sector die het product wil gebruiken en als co-creator kan optreden. We zijn al in gesprek met meerdere kandidaten, maar harde engagementen zijn er nog niet.'

Oosterweel

Wanneer het product af is, wil house of projects het via zijn eigen netwerk - alweer het voordeel van de sector al te kennen - aan de man brengen als SaaS-oplossing. 'Voor een maandelijkse fee per user kun je het product dan gebruiken', zegt Valkeneers, die ook mogelijkheden buiten de hoogspanningsindustrie ziet. 'Eigenlijk is ons platform geschikt voor elke netwerkinfrastructuur, dus ook laagspanning, maar net zo goed gasleidingen, hernieuwbare energieproductie, of zelfs spoorwegen of wegen - ik denk dan bijvoorbeeld aan het Oosterweelproject in Antwerpen. Maar first things first: eerst willen we een voet aan de grond krijgen in de Belgische hoogspanningsmarkt, en daarna pas kijken we verder. Maar ik zie geen reden waarom deze oplossing ook niet in het buitenland zou kunnen werken.'