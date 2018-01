Ontdek een andere kant van de stad met Divercities

Het is een Frans idee, dat vorig jaar onderdak vond in de Brusselse incubator Creatis. Divercities wil toeristen een stad op een andere manier leren kennen, door ze minder evidente locaties aan te reiken, en te laten kennismaken met wat er allemaal in de schaduw van de evidente monumenten te vinden is. "We hebben een gratis app ontwikkeld die op diverse plekken in de stad een capsule met meer informatie ontsluit", vertelt Lucie Jacquemet van de start-up. "Dat kan tekst zijn, maar net zo goed bestaan uit een playlist met muziek die bij de plek past, of een filmpje."

Digitale flyer

Voor die inhoud staan per stad een aantal betaalde curators garant. "Zij kennen de stad, en weten wat er boeiend is en wat niet", aldus Jacquemet. "Per stad trekken we er afhankelijk van de grootte drie of vier aan. Je kunt een stad dan verkennen via vastgelegde parcours, of je klikt gewoon een willekeurige plek aan waar een capsule te vinden is. Voor Brussel zijn dat er bijvoorbeeld al 259."

Het is met de verkoop van die capsules dat Divercities zijn inkomsten haalt. "De stad Brussel heeft er heel wat aangekocht, bijvoorbeeld", zegt Jacquemet, "Voor hen gingen we in zee met de Free Shopping Bus die de verschillende winkelwijken aandoet, maar we maakten ook al een rond een tentoonstelling in Hotel Bloom. In Saint-Denis stelden we op vraag van een architectuurschool dan weer een parcours rond een tijdelijke expo op. Zie het als een soort van digitale flyer die zo dan verspreid kan worden."

Capsules in negen landen

Gelanceerd op 22 juni, wil Diversities nu snel groeien. "We zijn in het Creative Europe programma van de EU gestapt, en daardoor werken we nu aan een opstart in negen landen. We plannen onder andere capsules in Spanje, Engeland, Zweden, Finland, Duitsland, Denemarken en zelfs Montréal. Een lancering in Barcelona en Berlijn komt er straks aan."

Divercities is gegroeid uit het Franse 1D Lab dat eerder het streamingplatform 1D Touch ontwikkelde, en werd ontwikkeld na een kapitaalronde van 1 miljoen in 2015. "Met de Europese steun die Creative Europe inbrengt - vier miljoen gespreid over vier jaar - voor de ontplooiing in die negen landen bevinden we ons langzamerhand in een scale-upfase. Maar pas als we in die landen stevig staan, zullen we verder kijken naar de rest van de wereld en kijken waar het lokale smartphonegebruik een lancering interessant maakt."