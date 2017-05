Op schattenjacht met de chatbot van Enigmoo

Enigmoo is niet het eerste initiatief van Botwiser. Eerder was er al Guidewiser, dat hotels helpt hun businessprocessen te beheren. Nu pakt de Brusselse start-up uit met een chatbot die de toeristische industrie moet veranderen. "Een eigen app laten ontwikkelen kost vaak veel te veel voor een event-organisator of een toeristische dienst. Waarom zou je ook, als een chatbot even veel kan doen, zonder dat de gebruikers een extra app moeten downloaden", vraagt founder Karlis Skuja zich hardop af.

Bots-as-a-Service; daar specialiseert Botwiser zich dus in, en zo moet ook Enigmoo werken, wanneer de toepassing eind mei wordt gelanceerd. Karlis toont een demo waarin een toerist op schattenjacht door Brussel wordt gestuurd. "Alle gamificationelementen kun je incorporeren", wijst hij, "punten, tijd, scoreboard, hints..."

De mogelijke toepassingen zijn legio, volgens de oprichter. "Of het nu voor een team building of een event is, een museum of de toeristische dienst van een stad, iedereen kan met Enigmoo zijn eigen spel ontwerpen. We moeten nog van start gaan, maar nu al hebben we een aantal geïnteresseerde partijen op basis van ons prototype; creatieve evenement-organisatoren, bijvoorbeeld."

Hoe het geld moet dat opbrengen? "B2C willen we dertig procent op de verkoop nemen, B2B denken we aan een abonnement of een sponsorship waarbij een merk betaalt om een spel op zijn naam uit te brengen. Ruwweg zien we twee types klant. Ten eerste de event organisers die een leuke extra willen bieden bij hun evenement. Dan is het de bedoeling dat zij het scenario uitdenken, en wij dat vertalen naar de botomgeving. Daarnaast willen we onszelf vooral voorstellen aan de wereld via sociale media. We zijn dan ook van plan om via Enigmoo één geweldig spel te ontwikkelen dat dan viraal moet gaan, zodat mensen ontdekken wat we doen en kunnen."

Voorlopig is Botwiser opgericht met de eigen middelen van de twee oprichters. "Meer dan een paar duizend euro hebben we er niet ingestoken", klinkt het bij Skuja. "Nu de lancering van het product dichterbij komt, zijn we door Startit@KBC onder de vleugels genomen, en bereiden we een seed round voor waarop we mikken op zo'n 240.000 euro. We denken daarbij eerder een business angel aan te trekken, voor VC capital lijkt het ons nog wat te vroeg."

Botwiser

Maatschappelijke zetel: Brussel

Aantal vennoten: 2

Op zoek naar bijkomend kapitaal?: Ja, business angel gezocht voor zo'n 240.000 euro

Website: www.botwiser.com