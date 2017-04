Organiseer een beter event met Eventigrate

Ze waren nog studenten, toen ze Eventigrate oprichtten. Voor een postgraduaat Innoverend Ondernemen ontwikkelden KU Leuvenstudenten Gert Trekels en Thomas De Moor een bedrijfje waarmee ze uit de locatiedata van evenementbezoekers relevante statistieken en analyses konden trekken. Ideaal voor mensen die sales of marketing op die organisaties moeten doen, of bedrijven die hun ruimtes beter willen inrichten.

Drieledig

"We hebben Eventigrate als een drieledig product ontwikkeld", zegt De Moor. "Om te beginnen hebben we hardware ontworpen waarmee we via een bluetoothchip de bewegingen van bezoekers kunnen tracken. Zo kunnen we bijvoorbeeld kijken op welke momenten het grootste aantal mensen zich aanmelden, wanneer ze vertrekken, en pakweg welke workshops in tussentijd het meeste publiek trokken. Dat soort informatie kan je helpen bij je keuzes voor een volgend evenement. Het tracken gebeurt anoniem maar bij toestemming kunnen we die ook linken aan een persoonlijk profiel. Dan zijn de mogelijkheden nog veel ruimer en kunnen we bijvoorbeeld nagaan wie met wie gepraat heeft, zodat we ook zien hoe het netwerken ging. De gegevens zijn voor organisatoren beschikbaar op een online platform, deelnemers krijgen via een app ook allerhande gegevens. Zo kunnen ze bijvoorbeeld virtuele visitekaartjes uitwisselen."

Ondertussen ziet De Moor nog meer mogelijkheden. "Dit soort informatie kan ook interessant zijn voor bedrijven die willen nagaan of hun vergaderruimtes over- of onderbevraagd zijn, of om bij een verhuis te zien welke afdelingen best in elkaars buurt geplaatst worden. Dan monitoren we gedurende een bepaalde tijd alle bewegingen in die gebouwen 24/7, waarna op basis van heldere gegevens beslissingen genomen kunnen worden."

Eventigrate bootstrapte zich met de hulp van Lcie en een paar erg vroege klanten die de stichters in staat stelden hun product te ontwikkelen. De Moor: "Op die manier hebben we het laatste anderhalf jaar geld genoeg binnengehaald om verder te groeien. Met doorgedreven sales hebben we andere klanten geworven, zoals Société Générale en PNB Paribas Fortis. Nu willen we een shift maken richting een meer SaaS-gedreven aanpak waarbij maandelijkse facturatie per gebruiker per evenement als businessmodel geldt. Daarbij kijken we ook uit naar partnerschappen met congresruimtes en evenementorganisatoren die onze service - tegen een extra vergoeding of gratis - als resellers willen aanbieden aan hun klanten."

Dat Eventigrate minstens een gaatje in de markt aanboorde, mag blijken uit de eerste klanten. Naast de genoemde banken gingen ook organisaties als VOKA en Flanders Make al overstag, en mocht de start-up zijn service ook implementeren op het Samsung Medisch Symposium. Met de keuze om hun product via resellers aan de man te brengen, hoopt De Moor nu op te schalen. "Schaalbaarheid wordt onze eerste prioriteit dit jaar", zegt hij. "Daar willen we dan ook in investeren en daarvoor hebben we de nodige middelen nodig. We plannen dit jaar dan ook een kapitaalronde, waarvoor we naast eventuele subsidies ook richting Business Angels kijken, waarin we ongeveer 750.000 euro hopen op te halen."

Eventigrate

Maatschappelijke zetel: Leuven

Aantal vennoten: 2

Op zoek naar bijkomend kapitaal?: Ja, in 2017 wordt ongeveer 750.000 euro gezocht.

Website: www.eventigrate.com