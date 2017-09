Patreon haalt 60 miljoen op

Patreon is een dienst die fans helpt om hun favoriete artiesten een centje toe te stoppen. De start-up bestaat vier jaar en heeft in een nieuwe kapitaalsronde nu zelf extra geld opgehaald. Het krijgt 60 miljoen dollar van een groep geleid door Thrive Capital. In totaal heeft het bedrijf nu 107 miljoen dollar opgehaald in verschillende kapitaalsrondes.

De dienst, die onder meer populair is bij podcasters, videomakers en digitale tekenaars en schilders, bidt een boeiend alternatief voor advertenties. Fans die de artiest willen steunen kunnen via Patreon een of meer dollars per maand overmaken, als een soort digitale fooi of abonnement. Patreon houdt 5 procent van het geld, en geeft content makers een platform om bijvoorbeeld exclusieve content voor abonnees aan te bieden. Het platform zegt dat het dit jaar waarschijnlijk zo'n 150 miljoen dollar aan steunbetuigingen zal verwerken, verdeeld over zo'n 50.000 artiesten.