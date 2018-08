POM haalt extra kapitaal op

De bestaande aandeelhouders - het management van POM en B2BOOST - namen ook deel aan de kapitaalsronde. Merodis, een onafhankelijke corporate finance advisory uit Brussel, stond POM bij in advies. Met het extra kapitaal staat de teller bij POM nu op in totaal 1,9 miljoen euro. Het extra geld dient niet alleen om de groei in België te versnellen, maar ook om buiten de landsgrenzen diensten te kunnen aanbieden. Er vloeit ook geld naar de verdere ontwikkeling van het dienstenaanbod rekening houdend met de PSD2-wetgeving. Betaalgemak voor eindgebruikers en een efficiëntere inrichting van de klantenfacturatie voor bedrijven staan daarbij voorop, zo geeft het bedrijf mee in een persmededeling.

"Verdere stappen met de Nationale Bank"

In de mededeling geeft POM ook nog mee dat er in samenwerking met de Nationale Bank verdere stappen gezet zijn in het vergunningsdossier. Eind juni verspreidde de Nationale Bank nog een mededeling dat POM niet over de nodige erkenning beschikt om bepaalde betaaldiensten aan te bieden. Sindsdien is dat deel van de betalingsfunctionaliteit tijdelijk uitgeschakeld door POM. Het gaat om facturen aan bedrijven waarmee POM geen rechtstreekse contractuele relatie heeft. POM verwacht nu deze diensten snel weer te kunnen activeren.

Overigens brengt de kapitaalsronde ook wat wijzingen mee aan de Raad van Bestuur. Business angels Jean-Marc Toussaint en Steve Vantorre die deelnemen aan de kapitaalsverhoging, maken voortaan ook deel uit van de Raad van Bestuur. POM geeft tot slot ook nog aan dat er versterking op komst is zowel op commercieel als technologisch vlak. Zo staat er naar eigen zeggen ook een strategisch samenwerkingsakkoord met een grote sectorgenoot in de steigers, zonder in detail te treden.

Met de app POM (een afkorting voor Peace Of Mind) kan je facturen betalen door er je smartphonecamera op te richten - zelfs zonder een overschrijvingsstrook. De app, gratis te downloaden voor iOS en Android, telt zo'n 20.000 gebruikers en krijgt goede beoordelingen.