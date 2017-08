Primary Data haalt 40 miljoen dollar op in tweede kapitaalsronde

Primary data maakt een zoekmachine voor metadata, specifiek gericht op grote 'enterprise' bedrijven. "We verzamelen informatie over hoe gegevens effectief gebruikt worden, en bouwen daar artificiële intelligentie rond," vertelde David Flynn, CTO van Primary Data, tijdens een recent bezoek van DataNews aan de kantoren van Primary Data. "Het is een vorm van machine learning, gebaseerd op het verzamelen van telemetrie." Eens die gegevens geanalyseerd zijn, is het de bedoeling om data naar de juiste platformen te verhuizen. "We kunnen gegevens verhuizen of ze nu live staan, 'koud' zijn enzovoort. We hebben dat afgesteld voor entreprise klasse, mission critical data, onafhankelijk van het platform, en het werkt ook terwijl applicaties de data nog aan het lezen zijn."

Het bedrijfje, dat onder meer techidool Steve Wozniak aan boord kon hijsen, is een van de vele opslag-start-ups die een antwoord proberen te vinden op het probleem van steeds verder uitdijende opslagnoden. Nu we met zijn allen almaar meer data aanmaken, hebben bedrijven ook steeds meer plaats nodig om die op te slaan, en dat alles wordt er niet makkelijker op als gegevens ook nog eens over de cloud en allerlei verschillende interne platformen wordt uitgestrooid. Zeker voor grote enterprisebedrijven is dat een uniek probleem, zegt Flynn: "Kijk, data verhuizen is niet zo moeilijk. Je kan live gegevens verhuizen en analyseren. Dat is allemaal mogelijk als je het manueel doet. De echte waarde van ons product komt van de geautomatiseerde omgeving."