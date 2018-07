Rada-HR koppelt werkgevers aan de juiste rekruteringskanalen

Franky Anciaux kent beide werelden. Hij was actief in de uitzendsector, maar had ook kaas van software gegeten. "Zo krijg je de beste ideeën", zegt hij. "Door een nood te zien op het terrein." En dus loste hij die ook zelf maar op. Want dat er bij het rekruteren veel beter gecommuniceerd kan worden - tussen werkgever en kandidaat, maar ook tussen werkgever en uitzendkantoor - is een vaststaand gegeven. 'En de decentralisatie is nog zo'n probleem', klinkt het. 'Veel te vaak zit informatie bij verschillende mensen, en komt niet alles door, wat 'zoeken' en 'wachten' veroorzaakt."

De oplossing komt alweer van een webplatform, Rada-HR. "Daar kunnen werkgevers hun vacature ingeven, en meteen selecteren via welke kanalen ze die willen invullen. Een tweetal uitzendkantoren? Fijn. Je kunt er meteen ook een tijdslimiet op zetten, waarbinnen je eerst geprefereerde partners de kans geeft om de job in te vullen. Lukt hen dat niet, kun je eventueel weer andere kanalen aanspreken."

Aan de andere kant werkt Rada-HR met partnerbedrijven die efficiënt aan de noden van de werkgevers willen voldoen. Zij plaatsen op basis van de vacature CV's van kandidaten op het platform. "We werken dus niet als andere rekruteringswebsites met een database aan kandidaten. Die zijn immers vaak gedateerd", zegt Anciaux. "Het is aan onze partners om de kandidaten te vinden. De potentiële werkgever wordt dan weer verzocht om snel feedback te geven op de CV's: goed of niet. Doet hij dat niet, dan krijgt hij via mail herinneringen tot hij voldoet, anders verliest hij het gebruikrecht op het platform."

Werken met Rada-HR biedt volgens Anciaux tal van voordelen. Efficiëntie, bijvoorbeeld. 'Voor uitzendkantoren: dat ze door de feedback tijd uitsparen die ander in het najagen daarvan kruipt, en dat leidinggevenden inzicht krijgen in welke van hun kantoren vlot werken en waar het beter kan. Voor werkgevers: dat ze weten welke kanalen het meest geschikt zijn voor bepaalde vacatures. En ook mooi is het paperless principe van Rada-HR: doordat het alle informatie digitaal centraliseert - van overeenkomst tot werkpostfiche - wordt er sterk gedematerialiseerd, wat veel papierwerk én vooral tijd aan 'zoeken' bespaart.

Rada-Hr is al even up and running, telt een 900 gebruikers die al voor heel wat aanwervingen hebben getekend. "Bij Intersig in Dendermonde alleen deed men via ons platform al 27 aanwervingen", klinkt het trots. "Met hulp van onze partners, die ons aanbieden aan hun klanten, willen we nu verder groeien. Ondertussen werken we aan een uitbreiding van de features, zodat we het hele proces van A tot Z binnen het platform kunnen houden. Dan denken we bijvoorbeeld aan het mogelijk maken dat een uitzendmerk kandidaten spontaan gaat voorstellen, of het bijhouden van het prestatiebeheer en de payroll."

Anciaux en co-founder Herman Van den Keybus richtten hun start-up op met een eigen investering van 400.000 euro. Sindsdien nam ook IMEC een participatie van 50.000 euro, en kijkt het bedrijf verder om een volgende stap te zetten. "Om nu verder te groeien denken we nog eens een klein half miljoen euro nodig te hebben om verder te investeren in ons platform. Dat willen we niet alleen met een nieuwe externe kapitaalinjectie realiseren, we zullen dat ook uit eigen inkomsten zien te halen. Nu we commercieel actief zijn, begint ook ons business model, waarbij gebruikers een maandelijkse fee betalen voor het platform, immers te renderen."